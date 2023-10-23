США "скрывают" потери в войне в Украине по статистике самоубийств: опровержение фейка России

Россия распространяет выдумки о том, что якобы "на самом деле" происходит в Украине. Очередной фейк касался американских военных, якобы воюющих против россиян на территории нашего государства и массово погибающих, а США скрывающих этот факт.

Новости о том, что США скрывает потери своей армии в Украине с помощью статистики самоубийств – фейковые. Раньше их распространяли русские пропагандисты.

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Уровень самоубийств действительно возрос, но есть "но"

В России начали появляться сообщения, что на войне в Украине погибают кадровые американские военнослужащие, поэтому, чтобы скрыть это, Пентагон использует статистику самоубийств среди военных, ведь количество таких самоубийств выросло на 25%.

В то же время, показатель самоубийств среди военнослужащих армии США действительно вырос на 25% по сравнению с данными за первые три месяца 2022 года. Однако тенденция сохраняется за последнее десятилетие.

Так, во втором квартале 2021 года, то есть до начала полномасштабной войны России против Украины, было зафиксировано 97 самоубийств – это больше, чем сейчас.

Ученый из Университета Бостона Томас Сьют убежден, что эта статистика зависит от многих факторов. Среди них высокая склонность к травмам, стресс, военная культура и тяжелая подготовка солдата, постоянный доступ к оружию и трудности реинтеграции в гражданскую жизнь.

В то же время, в Министерстве обороны США отмечают, что рост самоубийств наблюдается не только в Вооруженных силах. Никаких доказательств, что таким образом американцы скрывают смерти своих военных в Украине, нет, поэтому это очередное произведение российской пропаганды.

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