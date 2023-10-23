США "скрывают" потери в войне в Украине по статистике самоубийств: опровержение фейка России
Россия распространяет выдумки о том, что якобы "на самом деле" происходит в Украине. Очередной фейк касался американских военных, якобы воюющих против россиян на территории нашего государства и массово погибающих, а США скрывающих этот факт.
Новости о том, что США скрывает потери своей армии в Украине с помощью статистики самоубийств – фейковые. Раньше их распространяли русские пропагандисты.
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Уровень самоубийств действительно возрос, но есть "но"
В России начали появляться сообщения, что на войне в Украине погибают кадровые американские военнослужащие, поэтому, чтобы скрыть это, Пентагон использует статистику самоубийств среди военных, ведь количество таких самоубийств выросло на 25%.
В то же время, показатель самоубийств среди военнослужащих армии США действительно вырос на 25% по сравнению с данными за первые три месяца 2022 года. Однако тенденция сохраняется за последнее десятилетие.
Так, во втором квартале 2021 года, то есть до начала полномасштабной войны России против Украины, было зафиксировано 97 самоубийств – это больше, чем сейчас.
Ученый из Университета Бостона Томас Сьют убежден, что эта статистика зависит от многих факторов. Среди них высокая склонность к травмам, стресс, военная культура и тяжелая подготовка солдата, постоянный доступ к оружию и трудности реинтеграции в гражданскую жизнь.
В то же время, в Министерстве обороны США отмечают, что рост самоубийств наблюдается не только в Вооруженных силах. Никаких доказательств, что таким образом американцы скрывают смерти своих военных в Украине, нет, поэтому это очередное произведение российской пропаганды.
В Украине действуют "черные трансплантологи"
- Российские пропагандисты не оставляют тему так называемой "черной трансплантологии" в Украине и придумывают новые фейки. На этот раз мы опровергаем заявление вицеспикера государственной думы РФ Анны Кузнецовой о том, что доход от "черной трансплантологии" составляет 7% от всего госбюджета Украины.
- В Украине не было и нет так называемой черной трансплантологии ", а все заявления пропагандистов основываются на громких заголовках без подлинных доказательств. Из государственного бюджета на 2023 год выделили 667 миллионов гривен на трансплантацию органов и других анатомических материалов.
- Однако это не черная трансплантология, как утверждают пропагандисты. Каждый донор и реципиент перед пересадкой органов проходит определенную процедуру подбора. Также каждый нуждающийся в пересадке органов должен обязательно зарегистрироваться в единой государственной информационной системе трансплантации (ЕДИСТ).