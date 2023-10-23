Новини про те, що США приховує втрати своєї армії в Україні за допомогою статистики самогубств, – фейкові. Раніше їх поширювали російські пропагандисти.
Дивіться також Демарш в пропагандистському "кордебалеті": що на російському ТБ говорять про Медведєва
Рівень самогубств дійсно зріс, але є "але"
У Росії почали з'являтися повідомлення, що на війні в Україні гинуть кадрові американські військовослужбовці, тому, щоб приховати це, Пентагон використовує статистику самогубств серед військових, адже кількість таких самогубств зросла на 25%.
Водночас показник самогубств серед військовослужбовців армії США дійсно зріс на 25% порівняно з даними за перші три місяці 2022 року. Проте тенденція зберігається протягом останнього десятиліття.
Так, у другому кварталі 2021 року, тобто до початку повномасштабної війни Росії проти України, було зафіксовано 97 самогубств – це більше, ніж зараз.
Вчений з Бостонського Університету Томас Сьют переконаний, що ця статистика залежить від багатьох факторів. Серед них: висока схильність до травм, стрес, військова культура і важка підготовка солдата, постійний доступ до зброї та труднощі реінтеграції у цивільне життя.
Водночас у Міністерстві оборони США зазначають, що зростання самогубств спостерігається не лише у Збройних силах. Жодних доказів, що таким чином американці приховують смерті своїх військових в Україні, немає, тому це – черговий витвір російської пропаганди.
В Україні діють "чорні трансплантологи"
- Російські пропагандисти не полишають тему так званої "чорної трансплантології" в Україні та вигадують нові фейки. Цього разу ми спростовуємо заяву віцеспікерки державної думи РФ Анни Кузнєцової про те, що дохід від "чорної трансплантології" нібито складає 7% від усього держбюджету України.
- В Україні не було та немає так званої "чорної трансплантології", а всі заяви пропагандистів ґрунтуються на гучних заголовках без справжніх доказів. З державного бюджету на 2023 рік виділили 667 мільйонів гривень на трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів.
- Однак це не "чорна трансплантологія", як стверджують пропагандисти. Кожен донор та реципієнт перед пересадкою органів проходить певну процедуру підбору. Також кожен, хто потребує пересадки органів, має обов’язково зареєструватися у єдиній державній інформаційній системі трансплантації (ЄДІСТ).