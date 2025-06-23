Укр Рус
24 Канал Главные новости Россия планировала ликвидировать брата Ермака на линии боевого соприкосновения, –Малыш
23 июня, 17:16
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Россия планировала ликвидировать брата Ермака на линии боевого соприкосновения, –Малыш

София Рожик

СБУ сорвала планы российских спецслужб, которые планировали убить брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Денис Ермак сейчас служит снайпером в ГУР, в Иностранном легионе, а также уничтожает врага с помощью дронов. Большинство времени находится на линии боевого соприкосновения.

"Россияне хотели совершить теракт до 15:00 15 мая. В этот день была встреча в Стамбуле, поэтому враг хотел реализовать свой замысел до ее начала. Понятно, что это могло повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав этой группы. Осуществить задуманное россиянам мы не дали", – заявил Василий Малюк.

 