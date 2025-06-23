Россия планировала ликвидировать брата Ермака на линии боевого соприкосновения, –Малыш

СБУ сорвала планы российских спецслужб, которые планировали убить брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Денис Ермак сейчас служит снайпером в ГУР, в Иностранном легионе, а также уничтожает врага с помощью дронов. Большинство времени находится на линии боевого соприкосновения.

"Россияне хотели совершить теракт до 15:00 15 мая. В этот день была встреча в Стамбуле, поэтому враг хотел реализовать свой замысел до ее начала. Понятно, что это могло повлиять на переговорный процесс, поскольку Андрей Ермак входил в состав этой группы. Осуществить задуманное россиянам мы не дали", – заявил Василий Малюк.