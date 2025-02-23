Россия планирует изготовить более 3 000 ракет большой дальности в 2025 году, – разведка

В 2025 году страна-агрессор планирует изготовить более 3000 ракет большой дальности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко на форуме "Украина. Год 2025".

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Сколько оружия планирует изготовить Россия в 2025 году

Иващенко сообщил, что в 2025 году Россия планирует изготовить более 7 миллионов артиллерийских боеприпасов и мин крупного калибра. Глава СВР добавил, что именно в этом страна-агрессор соревнуется и пытается сделать больше, чем все страны Европы вместе.

Кроме того, Кремль планирует изготовить тысячи ракет большой дальности.

Что касается производства ракет большой дальности, то в этом году Россия хочет произвести около 3 000. Это те средства вооружения, ударные средства, которые почти ежедневно уничтожают нашу инфраструктуру,

– подчеркнул Иващенко.