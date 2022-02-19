Россия планирует массовые аресты и убийства после вторжения в Украину, – СМИ

На брифинге 18 февраля глава Белого дома Джо Байден неожиданно заявил, что Владимир Путин уже решился на вторжение России в Украину. Хотя и путь дипломатии закрытым не назвал.

Чуть раньше в этот же день в американских СМИ появилась информация, что после вторжения в Украину путинские силовики приступят к кампании массовых арестов и убийств. Мол, такие разведывательные данные есть у Соединенных Штатов Америки.

Важно Путин уже принял решение о нападении на Украину, – Байден

Что будет "после вторжения": американские СМИ дали неприятный прогноз

У США есть разведданные, что Россия после нападения на Украину (а его угроза "подается горячей" в западных медиа) будет атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов, проживающих в Украине.

Журналисты издания указали, что "4 человека, знакомых с американской разведкой" (трудно судить о надежности таких источников, однако подобные ссылки привычны в СМИ США) заявили, что:

Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных людей.

украинских политических деятелей и других известных людей. Людей, которых "после вторжения" арестуют или даже убьют.

Администрация Байдена также поражена, насколько формальны эти списки – нацелены буквально на всех, кто может обжаловать российскую повестку дня.

Еще один источник – "чиновник на условиях анонимности" (понимаем, что это значит – ответственности за такие заявления никто не несет) – сказал, что США рассекретили часть своих разведданных и передали их Украине, чтобы предостеречь.

Обратите внимание! Издание утверждает, что попросило, но не получило комментарий по поводу такой информации из Офиса Президента Украины Владимира Зеленского.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент.А еще против России международные партнеры подготовили пакет сокрушительных санкций.Так что если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор!

К слову, пока Байден говорил об угрозе России:

В самой России обвинили Зеленского в "провокации большой войны".

А ТКГ собралась провести встречу из-за нового обострения на Донбассе.

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