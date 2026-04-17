Азовское море приближается к катастрофе из-за эксперимента России, – Центр нацсопротивления

Оккупанты готовят новый экологический эксперимент в Азовском море. Перед началом пляжного сезона они планируют провести массовый отлов медуз.

Свои действия оккупационная администрация вместе с "Росрыболовством" объясняют "очисткой акватории" перед курортным сезоном. Впрочем, на самом деле россияне охотятся за краткосрочной прибылью. И ради нее готовы нанести экосистеме непоправимый вред. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Смотрите также В Азовском море затонул российский сухогруз с пшеницей: спаслись не все

Почему эксперимент России с медузами опасен?

Медузы играют важную роль в морской экосистеме: они помогают контролировать количество планктона и поддерживают естественный баланс в пищевой цепи.

Если их массово уничтожать, это может нарушить равновесие в воде – вызвать чрезмерное развитие водорослей, уменьшение содержания кислорода и проблемы с кормовой базой для рыбы.

Такие вмешательства способны запустить цепные экологические изменения, которые со временем могут привести к деградации экосистемы Азовского моря и появлению отдельных "мертвых зон".

Оккупационные власти рассматривают природные ресурсы преимущественно как источник прибыли, не учитывая долгосрочные последствия для окружающей среды.

Какова ситуация на оккупированных территориях?