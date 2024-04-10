Сколько контрактников Россия привлечет в армию: разведка Британии назвала колоссальные цифры

Россия намерена привлечь в ряды своего оккупационного войска около 400 000 военнослужащих по контракту в 2024 году.

В Кремле таким образом хотят реализовать план по увеличению численности вооруженных сил России до 1,32 миллиона в этом году и 1,5 миллиона впоследствии, говорится в отчете британской разведки.

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Подробнее о намерениях Кремля

Россия продолжает провозить призыв солдат каждую весну и осенью. Так, очередной весенний призыв начался 1 апреля. Во время него Россия намерена призвать около 150 тысяч военнослужащих в возрасте 18 – 30 лет.

"Призывники будут служить 12 месяцев во всех родах вооруженных сил России, которые пока не вовлечены в боевые действия в Украине", – отмечает британская разведка.

Будет ли Россия отправлять контрактников на войну

Военнослужащие срочной службы привлекаются в гарнизоны по всей России.

Британская разведка отмечает, что российские власти, вероятнее всего, не желает рисковать боевыми потерями среди солдат срочной службы, ведь потери среди бойцов-добровольцев "более терпимы для общества".

А потому, на солдат срочной службы часто оказывается давление, чтобы они поступили на службу по контракту, что переложило бы на них личную "ответственность" за участие в войне против Украины.

"В 2024 году Россия хочет набрать около 400 000 военнослужащих по контракту, чтобы поддержать свои силы в Украине, которые понесли огромные потери, а также, чтобы поддержать ранее объявленные планы увеличить численность вооруженных сил до 1,32 миллиона в этом году и 1,5 миллиона впоследствии", – добавили в британской разведке.

Планы России по мобилизации