"Россия готовит больше наступательных операций": какое направление под угрозой

В течение четырех лет войны Россия понесла огромные потери. И хотя вражеская армия истощена, она не теряет попыток получить преимущество на поле боя.

Бывший советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак рассказал 24 Каналу, что сегодня Украина находится на очень тяжелом этапе войны на истощение. Согласно заявлению Генерального штаба, военного и политического руководства Украины, соотношение сил в пользу Киева.

Как Украина планирует повернуть ситуацию в войне в свою пользу?

"Это не означает, что ситуация на передовой легкая. Мы все еще несем потери, и это очень трудно для Вооруженных Сил Украины. Но цена в виде человеческого ресурса и техники, которую россияне платят за каждый квадратный километр, 300 из которых они только что потеряли, значительно больше", – объяснил он.

Важно! В ГУР заявили, что во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление России в Запорожской области, где оборонительная операция продолжается в течение трех месяцев. Разведчики сорвали наступательные планы врага и не допустили их продвижения к областному центру. Во время операции было ликвидировано более 300 захватчиков убитыми и ранеными. Также на 39 человек пополнился обменный фонд Украины.

Соотношение сил, по его мнению, не в пользу россиян, ведь сейчас они фактически набирают в армию меньше людей, чем теряют.

Несколько недель назад недавно назначенный министр обороны Михаил Федоров заявил, что его план достичь цели в 50 тысяч потерь россиян в месяц убитыми или ранеными. Похоже эта стратегия направлена на то, чтобы вернуть ситуацию в войне на истощение в пользу Украины,

– отметил Юрий Сак.

В то же время на сегодня линия фронта практически заморожена. Россияне пытались провести несколько локальных атак, и продолжают это делать. Есть разведданные, по словам экс-советника министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, что Россия готовит больше наступательных операций, например, в Запорожской области весной. Но сегодня это замороженный фронт с очень большой зоной поражения.

