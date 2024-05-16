Эшелоны техники из России в Беларусь: какую операцию может планировать враг

Сообщество железнодорожников Беларуси сообщило о том, что Россия снова планирует перебросить свою военную технику в их страну. Такие действия оккупантов являются "тревожными" операциями.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что вторжения из Беларуси не будет. Александр Лукашенко будет попытаться отговорить Путина, ведь в противном случае будет угроза для белорусских НПЗ.

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Какую операцию планирует враг

По словам Свитана, угрозы относительно наступательных действий россиян в Черниговскую область нет. Однако враг может угрожать со стороны Беларуси для того, чтобы Украина растянула свои резервы, которые есть, например, в Донецкой области по дополнительной линии фронта.

На Харьков они заставили нас перебросить резервы, такая же самая картина будет в ближайшее время возле Сум. Именно такие "тревожные" операции россияне могут планировать на границе Украины с Беларусью,

– отметил военный эксперт.

Беларусь тревожат такие планы Кремля

Стоит отметить, что у россиян есть проблема. Александр Лукашенко, по мнению Свитана, понимает, что если из Беларуси будут "косые взгляды" на Украину, это будет угрозой для белорусских основных объектов со стороны нашей страны.

Это нефтеперерабатывающие заводы, которые изготавливают дизель, для российской армии, кстати, тоже, Мозорский НПЗ, "Нафтан" и т.д., до которых мы достаем,

– отметил военный эксперт.

Свитан объяснил, что для Лукашенко уничтожение этих объектов будет болезненным событием, ведь они обогащают его "карманы". Для Украины же эти заводы станут легальными военными целями, которые будут уничтожены, как только, из Беларуси будет вторжение.

Лукашенко "триста раз подумает, позвонит Си Цзиньпину с просьбой утихомирить Путина" для того, чтобы он не подставлял Беларусь под удар украинских военных,

– добавил военный эксперт.

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