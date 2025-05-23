Журналист и аналитик Александр Демченко в разговоре с 24 Каналом предположил, с какой целью россияне распространяют информацию о вероятных терактах со стороны Украины. Он отметил, что Кремль специально раскручивает этот маховик.

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Это продолжение глобальной спецоперации Кремля

"В течение последних 2 – 3 недель я говорил, что они готовят серию провокаций в Москве, Санкт-Петербурге и во многих других российских городах – на всех ключевых площадях. Для того чтобы в конце концов обвинить в них Украину и выйти из переговорного процесса без потерь для себя", – подчеркнул журналист.

Обратите внимание! В российском Калининграде 23 мая ФСБ задержала 25-летнего местного жителя, который якобы готовил теракт во время парада 9 мая. Соответствующее задание он якобы получил от "украинского куратора".

Для россиян, по его словам, важно так выстроить ситуацию, чтобы Дональд Трамп в будущем обвинил в таких действиях Украину, а сам бы вышел из переговоров между Украиной и Россией.

Россия стремится создать для себя положительную ситуацию и сделать так, чтобы Соединенные Штаты не присутствовали в этой войне. А Трамп заявил, что это Украина "сорвала" переговоры,

– подчеркнул Александр Демченко.

Это, по словам аналитика, продолжение глобальной спецоперации России против украинского государства, в которую втянут Трамп и его окружение.

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Напомним, что Путин в телефонном разговоре с Трампом пожаловался на атаки беспилотников по Москве накануне 9 мая. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что Путин "неслучайно" сообщил об этом Трампу, ведь "украинцы непосредственно угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий" и якобы пытались "запугать иностранных лидеров и не допустить их приезда в Москву".