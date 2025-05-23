Журналіст та аналітик Олександр Демченко у розмові з 24 Каналом припустив, з якою метою росіяни розповсюджують інформацію про імовірні теракти з боку України. Він зазначив, що Кремль спеціально розкручує цей маховик.

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Це продовження глобальної спецоперації Кремля

"Впродовж останніх 2 – 3 тижнів я говорив, що вони готують серію провокацій в Москві, Санкт-Петербурзі та в багатьох інших російських містах – на усіх ключових площах. Для того, щоб зрештою звинуватити в них Україну та вийти з переговорного процесу без втрат для себе", – наголосив журналіст.

Зверніть увагу! В російському Калінінграді 23 травня ФСБ затримала 25-річного місцевого жителя, який буцімто готував теракт під час параду 9 травня. Відповідне завдання він нібито отримав від "українського куратора".

Для росіян, за його словами, важливо так вибудувати ситуацію, щоб Дональд Трамп в майбутньому звинуватив у таких діях Україну, а сам би вийшов з переговорів між Україною та Росією.

Росія прагне створити для себе позитивну ситуацію і зробити так, щоб Сполучених Штатів не були присутні в цій війні. А Трамп заявив, що це Україна "зірвала" перемовини,

– підкреслив Олександр Демченко.

Це, за словами аналітика, продовження глобальної спецоперації Росії проти української держави, в яку втягнутий Трамп та його оточення.

До теми Війна триватиме, а США вийдуть з переговорів: що на Заході пишуть про розмову Путіна і Трампа

Нагадаємо, що Путін у телефонній розмові з Трампом поскаржився на атаки безпілотників по Москві напередодні 9 травня. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що Путін "невипадково" повідомив про це Трампу, адже "українці безпосередньо погрожували закордонним учасникам святкових заходів" та нібито намагалися "залякати закордонних лідерів і не допустити їхнього приїзду до Москви".