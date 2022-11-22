Кремль хочет совершить провокации в Беларуси, чтобы втянуть ее в войну: в ISW оценили ситуацию

Украинская разведка уверена, что российские спецслужбы планируют провокации на энергетических объектах Беларуси. В Институте по изучению войны есть своя позиция по этому вопросу.

В воскресенье, 20 ноября, Главное управление разведки Украины предупредило о возможных терактах у белорусско-украинской границы. Вероятно, Путин хочет втянуть Лукашенко в полномасштабную войну, но ему нужен повод.

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Какова позиция ISW по этому вопросу

Аналитики отмечают, что вовлечение Беларуси в полномасштабную войну очень маловероятно из-за шаткого властное положение Лукашенко. Кстати, такую же позицию они озвучивали, когда речь шла о повторном нападении с севера на Украину.

Присоединение Беларуси к войне остается крайне маловероятным из-за значительного внутреннего риска. Это создаст риск для выживания режима белорусского президента Александра Лукашенко,

– пишут в эксперты.

Также там констатировали, что России и Белоруссии важно подчеркивать свое двустороннее оборонное сотрудничество, чтобы создавать "правильную информационную

повестку". В перспективе это поможет оправдать белорусских военных, если те захотят вступить в войну. Однако все же Лукашенко вряд ли захочет воевать против Украины.

Какие объекты может атаковать Россия в Беларуси

По словам ГУР, российские спецслужбы могут совершить теракт на Белорусской атомной электростанции "Островец". Понятно, что Кремль во всем планирует обвинить Украину, но, кроме того, Москва намерена привлечь к этой истории граждан стран, являющихся членами НАТО.

Также политик Геннадий Гудков подчеркнул, что в "мечтах Путина" открытие второго фронта со стороны Белоруссии. Он подчеркнул, что кремлевский режим террористический и от него можно ожидать чего угодно.

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Отметим, что Белорусская АЭС построена на российские деньги и по российскому проекту в 2020 году с нарушениями норм строительства. В начале ввода в эксплуатацию станции на ней даже произошло несколько аварий. Это свидетельствует, что Россия и Беларусь совсем не беспокоятся о таких важных вопросах, как ядерная безопасность.

Следует ли готовить Россия ядерный теракт на территории Беларуси: смотрите видео