Россия планирует провокацию в Одессе: пропагандисты пугают аммиачной катастрофой
Российские захватчики, похоже, планируют провокацию в Одессе. Пропагандисты уже пугают аммиачной катастрофой и активно распространяют очередной фейк о якобы планах украинской власти.
Так, на этот раз приспешники Кремля распространяют очередную ложь, якобы Киев готовит провокации на территории Одесского припортового завода. Более того, все "под руководством британских спецслужб и с помощью канадской ЧВК GardaWorld". Об этом пишут росСМИ.
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Очередная провокация оккупантов
Якобы какой-то анонимный "военно-дипломатический источник" сообщил росСМИ, что на Одесском припортовом заводе Киев якобы "намерен взорвать крыши хранилищ аммиака и цехов, и обставить это, как ракетный удар вооруженных сил России".
Пропагандисты заявляют, что якобы все для того, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса. Главная цель "провокации", которую росСМИ сравнивают с диверсией на "Северных потоках", якобы "лишить Россию возможности поставлять аммиак в другие страны", прежде всего развивающиеся.
Обратите внимание! После таких российских сообщений "о провокациях", к сожалению, нередко что-то происходит. Оккупанты пытаются перекинуть всю вину на Украину и обмануть мир, но на самом деле такие заявления могут свидетельствовать о настоящих планах врага.
Кстати, заметим, что россияне обстреляли Одесский нефтеперерабатывающий завод утром 3 апреля 2022 года. Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко. Захватчики попали в нефтехранилище и завод. К счастью, тогда обошлось без жертв.
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Кратко, что нужно знать о теракте на "Северных потоках"
- В ночь с 25 на 26 сентября стало известно о разрушении трех нитей газопровода. В частности, повреждение двух трубопроводов "Северного потока-1" и одного – "Северного потока-2". Кстати, "Северным потоком-1" Россия транспортирует газ в страны ЕС. "Северный поток-2" не был введен в эксплуатацию из-за вторжения оккупантов в Украину.
- В Офисе президента Украины отметили, что утечка газа на "Северном потоке" – это спланированный захватчиками акт терроризма. Михаил Подоляк подчеркнул: "Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой".
- Специальный агент военной контрразведки США в отставке Дэвид Дебатто в эксклюзивном интервью 24 каналу подчеркнул, что в подрыве на газопроводах "Северного потока" виноваты те, кому это выгодно, то есть Россия.
- Кстати, недавно стало известно, что незадолго до взрывов на "Северных потоках" вблизи места пролегания газопровода побывали "корабли-призраки". Речь идет о двух судах с выключенными транспондерами.