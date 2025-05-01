Штрих на карте: в ОСГВ "Хортица" о планах России достичь админграницы Днепропетровщины

В последнее время в сети распространяется информация о возможности выхода российской армии на административную границу Днепропетровщины. В ВСУ прокомментировали эту возможность врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера ОСГВ "Хортица" майора Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Граница проходит по чистому полю, смысла нет, – Трегубов

Трегубов рассказал, получит ли Россия преимущество, выйдя на админграницу Днепропетровской области будет зависеть от того, где именно они могли бы это сделать. Но все же это не будет означать ничего.

Это просто черточка на карте. Это не населенный пункт, это не река, это не что-то, что как-то влияет на передвижение войск,

– сказал он.

Спикер ОСГВ "Хортица" отметил, что другое дело, если бы россиянам удалось взять какой-то населенный пункт Днепропетровщины.

"Когда они берут населенные пункты, это одно... Это возможность, которую теряет одна сторона, и занимает другая. А просто дойти до какой точки на карте, при том, что граница проходит по чистому полю, смысла нет", – подчеркнул он.

Напомним, что за минувшие сутки на фронте зафиксировано 196 боевых столкновений, больше всего – на Покровском и Лиманском направлениях.