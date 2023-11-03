"Авдеевский коксохим" – новая цель оккупантов, – Барабаш о планах врага
Авдеевка остается одним из самых горячих участков фронта. Российские военные не оставляют попыток окружить город, а также имеют новую цель – Авдеевский коксохимический завод.
Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он рассказал, что в течение суток враг совершил около 40 обстрелов по территории общины, передает 24 Канал.
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У оккупантов новая цель на Авдеевском направлении
Возле Авдеевки не утихают стрелковые бои, враг постоянно обстреливает позиции украинских защитников и не оставляет попыток штурмовать. Барабаш сообщил, что во время своих попыток наступать российские захватчики не используют технику, а отправляют только пехоту, которая пытается штурмовать Авдеевку на юге и севере.
Украинские военные также фиксируют перехват оккупантов вблизи Авдеевки. Из-за того, что враг не имеет успеха, оккупанты установили новую цель – захватить Авдеевский коксохимический завод.
Есть перехваты, даже в телеграм-каналах развивают всю эту историю. Теперь у них новая цель – это коксохим, нужно "взять коксохим" и точка. Мы понимаем, что третья волна с дня на день начнется, сейчас немного просохнут почвы и они поедут, потому что есть определенное накопление. Мы это видим и слышим,
– рассказал Барабаш.
О том, что Россия планирует захватить Авдеевский коксохим, сообщают и аналитики Института изучения войны. В ISW, ссылаясь на заявления так называемых "военкоров", утверждают, что россияне не оставляют попыток наступать на Авдеевку. Кроме того, "военкоры" сообщали, что российская армия пыталась нанести ракетные удары по Авдеевскому коксохиму, но силы ПВО уничтожили все вражеские цели.
Какая ситуация на Авдеевском направлении
- В утренней сводке 3 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши защитники стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери. В течение суток ВСУ отразили 10 атак российских захватчиков.
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал планы врага захватить Авдеевский коксохим. Он подчеркнул, что захватить предприятие почти нереально, ведь оно расположено вблизи логистической артерии. Коваленко подчеркнул, что "там будет то, чего не было в Мариуполе – материально-техническое обеспечение авдеевского гарнизона".
- Сейчас возле Авдеевки несколько уменьшилось количество боевых столкновений. Как объясняют в ВСУ, это связано с несколькими факторами – постоянные дожди, а также потребность врага перегруппироваться и подтянуть резервы, ведь россияне понесли колоссальные потери, пытаясь штурмовать Авдеевку.