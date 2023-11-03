"Авдеевский коксохим" – новая цель оккупантов, – Барабаш о планах врага

Авдеевка остается одним из самых горячих участков фронта. Российские военные не оставляют попыток окружить город, а также имеют новую цель – Авдеевский коксохимический завод.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он рассказал, что в течение суток враг совершил около 40 обстрелов по территории общины, передает 24 Канал.

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У оккупантов новая цель на Авдеевском направлении

Возле Авдеевки не утихают стрелковые бои, враг постоянно обстреливает позиции украинских защитников и не оставляет попыток штурмовать. Барабаш сообщил, что во время своих попыток наступать российские захватчики не используют технику, а отправляют только пехоту, которая пытается штурмовать Авдеевку на юге и севере.

Украинские военные также фиксируют перехват оккупантов вблизи Авдеевки. Из-за того, что враг не имеет успеха, оккупанты установили новую цель – захватить Авдеевский коксохимический завод.

Есть перехваты, даже в телеграм-каналах развивают всю эту историю. Теперь у них новая цель – это коксохим, нужно "взять коксохим" и точка. Мы понимаем, что третья волна с дня на день начнется, сейчас немного просохнут почвы и они поедут, потому что есть определенное накопление. Мы это видим и слышим,

– рассказал Барабаш.

О том, что Россия планирует захватить Авдеевский коксохим, сообщают и аналитики Института изучения войны. В ISW, ссылаясь на заявления так называемых "военкоров", утверждают, что россияне не оставляют попыток наступать на Авдеевку. Кроме того, "военкоры" сообщали, что российская армия пыталась нанести ракетные удары по Авдеевскому коксохиму, но силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Какая ситуация на Авдеевском направлении