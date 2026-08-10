Военный эксперт, основатель фонда "Реактивная почта" Павел Нарожный объяснил в беседе с 24 Каналом, насколько возможна реализация российского плана по почти одновременному запуску 200 ракет. Он высказал предположение, выгодно ли это для противника.

Почему россияне запускают по одной ракете из пусковой установки, а не по две?

Нарожный отметил, что в пусковой установке "Искандер-М" может быть только две ракеты, но, насколько известно, россияне сейчас запускают только одну. Ведь почему время, которое она проводит на огневой позиции, меньше, тем меньше шансов, что украинские силы смогут ее поразить.

Мы знаем, где пусковые расположены, ведь получаем разведданные от наших партнеров. Они в режиме реального времени видят, что на огневую позицию выехала пусковая установка "Искандер-М" или какая-то другая, которая является носителем, например, "Циркона", и передают нам эту информацию,

– отметил военный эксперт.

Россияне, по его словам, об этом прекрасно знают. Именно поэтому их установки находятся на огневых позициях как можно меньше времени. И поэтому маловероятно, что во время широкомасштабного запуска они будут заряжать по две ракеты.

Военный эксперт ответил на вопрос, могут ли россияне запустить одновременно 200 ракет: смотрите видео

"Что касается запуска 200 ракет, то для врага наличие даже ста пусковых установок на огневых позициях, чтобы осуществить почти одновременные запуски, – это огромная проблема. Потому что существует весьма значительный риск, что эта позиция окажется в зоне действия украинских HIMARS. Это пока единственное из существующих средств с таким большим радиусом поражения, которое вполне реально может уничтожить пусковую установку на огневой позиции", – отметил он.

В то же время, по его словам, были примеры, когда украинцы считали планы врага маловероятными, а он их осуществлял.

Однако самое главное – какой смысл в этом ударе? Представим, что россияне одновременно выставят 100 или даже 200 пусковых установок и за один раз выпустят двести ракет. Им проще провести пять–шесть волн запусков. Это будет гораздо безопаснее для их пусковых установок и ракетчиков, которые это делают. А эффект будет примерно таким же, как если бы они осуществили за один раз,

– считает Павел Нарожный.

Это связано с тем, что в Украине, к сожалению, наблюдается большой дефицит ракет для Patriot, и маловероятно, что в ближайшее время их количество значительно увеличится. Поэтому, по мнению военного эксперта, удары сотнями баллистических ракет на данный момент маловероятны.

Напомним, что "Мадяр" заявил, что россияне на сегодняшний день могут запустить в ходе одной атаки 77 ракет различного типа. Однако планируется атака с применением 200 ракет. Командующий Силами беспилотных систем отметил, что самой большой проблемой украинской обороны является дефицит ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Ведь эти системы способны противодействовать именно российской баллистике.