На территорию Украины не должен лететь, – генерал Маломуж объяснил, кого Кремль пугает "Ярсом"

Россияне пугают запуском межконтинентальной ракеты РС-24 "Ярс". Его якобы должны осуществить в ночь на 19 мая 2025 года с мобильного комплекса в Свердловской области.

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что такими угрозами Россия только демонстрирует, что у нее нет карт. Поэтому Владимир Путин хочет запугать своей фальшивой ракетой.

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Какие возможности ракеты "Ярс"

Якобы мощная российская разработка уже неоднократно терпела неудачу. Она падала во время испытаний, когда было испытание четырех видов ядерных носителей, то все эти удары не достигли цели.

"С другой стороны, неизвестно куда она бы полетела и какие цели поразила. На территорию Украины она не может упасть, траектория полета тысячу километров. Даже если она полетит и будет несовершенной, то просто упадет кусок железа", – подчеркнул генерал армии.

Стоит понимать, что говорится о баллистической ракете, которая ориентирована на нанесение ударов на межконтинентальное направление. Это более 5 000 километров. Поэтому ею логично было бы угрожать американцам. Ведь для Европы расстояние слишком мало, именно Соединенные Штаты находятся в зоне деятельности "Ярса".

Скорее всего, Россия начала угрожать ударом, чтобы запугать Трампа. Как известно, 19 мая он проведет разговор с Владимиром Путиным. Американские представители говорят о возможности прогресса, достижения перемирия. Но действия Кремля свидетельствуют совсем о другом.

Они усилили удары дронами, наступают на фронте, бьют по мирному населению. Это их информационные атаки для того, чтобы Трамп, представители Европейского Союза, испугались, а украинцы будут требовать от власти согласиться на все условия Путина,

– отметил Николай Маломуж.

Эта стратегия давно известна и ее никто не боится. Ядерным угрозам Путина верить не стоит, ведь он также понимает, что в случае ядерной войны будут обратные удары. В таком случае спастись никому не удастся. На такой шаг глава Кремля точно не готов.

Заметим, район, который указали для пуска ракеты, является нетипичным. Он расположен в более 1600 километров от Украины. Обычно, Россия осуществляла пуски МБР "Ярс" с космодрома "Плесецк".