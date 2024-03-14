"Россия платит очень высокую цену": Столтенберг назвал потери врага в войне против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал вражеские потери во время ведения войны против нашего государства. Он заявил, что Россия за более чем два года полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 350 тысяч военных.

Генсек НАТО также отметил, что своим мужеством и подходом к ведению борьбы Украина "показала, что российских военных можно победить". Об этом Столтенберг заявил во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Платит высокую цену за незначительные достижения

Йенс Столтенберг 14 марта в штаб-квартире НАТО заявил, что страна-агрессор за более чем два года полномасштабной войны в Украине потеряла более 350 тысяч единиц личного состава. Речь идет об успешно ликвидированных, а также раненых оккупантах.

Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения. На суше война Путина уже стоила России более 350 тысяч военных потерь,

– сообщил Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса также добавил, что на море украинские атаки потопили или вывели из строя значительную часть Черноморского флота России.

Кроме того, по его словам, в воздухе Украина сбивает ключевые российские объекты, в том числе дорогие разведывательные самолеты.

Украина уничтожает Черноморский флот