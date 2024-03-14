"Россия платит очень высокую цену": Столтенберг назвал потери врага в войне против Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал вражеские потери во время ведения войны против нашего государства. Он заявил, что Россия за более чем два года полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 350 тысяч военных.
Генсек НАТО также отметил, что своим мужеством и подходом к ведению борьбы Украина "показала, что российских военных можно победить". Об этом Столтенберг заявил во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Платит высокую цену за незначительные достижения
Йенс Столтенберг 14 марта в штаб-квартире НАТО заявил, что страна-агрессор за более чем два года полномасштабной войны в Украине потеряла более 350 тысяч единиц личного состава. Речь идет об успешно ликвидированных, а также раненых оккупантах.
Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения. На суше война Путина уже стоила России более 350 тысяч военных потерь,
– сообщил Столтенберг.
Генсек Североатлантического альянса также добавил, что на море украинские атаки потопили или вывели из строя значительную часть Черноморского флота России.
Кроме того, по его словам, в воздухе Украина сбивает ключевые российские объекты, в том числе дорогие разведывательные самолеты.
Украина уничтожает Черноморский флот
- По словам главы Альянса, Черное море обеспечивает возможность экспорта зерна и других товаров, что важно для глобальной поставки продовольствия.
- Он говорит, что одной из крупных побед, которых добилась Украина, является то, что она смогла оттеснить российский Черноморский флот и уничтожить многие корабли россиян.
- Наше государство смогло обеспечить открытый коридор от Одессы и к западу в Босфор, тесно сотрудничая с союзниками по НАТО – Румынией, Болгарией и Турцией.
- Глава НАТО говорит, что успешная морская операция свидетельствует о компетентности украинских Вооруженных сил и оружия, передаваемого членами Альянса.
- Столтенберг подчеркнул, что решающее значение для открытия этого коридора имели ракеты, предоставленные партнерами Украины.
- В то же время он отметил, что за 75 лет существования НАТО НАТО смогло обеспечить защиту всем своим союзникам и продолжает это делать. В случае необходимости, в нем готовы активизировать статью 5.