С оффшорного счета: Пушилин мог получить 2 миллиона долларов за "пушечное мясо" для России

Главарь боевиков Денис Пушилин, скорее всего, получил денежное вознаграждение от России. Кремль заплатил своему ставленнику в Донецке за "пушечное мясо" для войны против Украины.

В телеграмм-каналах распространяют фото документа, свидетельствующего о том, что Пушилин, несмотря на ненависть к США, любит американские доллары, пишет 24 Канал. Главарь боевиков получил более 2 миллионов долларов от России за то, что в больших объемах снабжает россиян военных с оккупированных территорий Украины.

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Пушилин получил от Кремля более 2 миллионов долларов

На оказавшемся в сети документе говорится о переводе, осуществленном с оффшора (Titanium VC Limited). Согласно Panama Papers, этот оффшор принадлежит Владимиру Кириенко – сыну работника администрации Владимира Путина – Сергея Кириенко.

Официально компания оформлена на подставное лицо, но бенефициар именно он. Денежный перевод осуществлен 23 ноября 2022 года.



Документ о том, что Пушилин получает деньги от России / Фото из сети

Следует отметить, что Пушилин и Кириенко встречались 21 ноября 2022, когда награждали демобилизованных студентов так называемой "ДНР".



Сергей Кириенко и Денис Пушилин / Фото росСМИ

У России проблемы из-за потерь

Не секрет, что русская армия сильно страдает не только от дефицита техники, но и от живой силы. В Кремле хотели "взять Киев за три дня", но столкнулись с сопротивлением Украины, а затем и потерями.

Владимиру Путину из-за потерь в Украине пришлось не только тайно проводить мобилизацию, но и объявить о ней официально. Россия терпит катастрофические потери, ведь пренебрегает жизнями своих военных.

Оккупанты используют тактику выжженной земли, что и приводит к потерям. Так, по состоянию на 23 марта 2023 года Россия уже потеряла в Украине 168 150 военных.

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