Россия плетет фейки вокруг "подрыва на границе": заявили, что взяли в плен "военного"

В России продолжают распространять сообщения о том, что якобы взорвали две украинские БМП, которые пересекли границу. В ВСУ уже назвали эту информацию фейком.

Однако страна-агрессор не перестает врать. Директор ФСБ Бортников на Совбезе 21 февраля сделал маразматическое заявление о том, что "удалось взять в плен одного из "военных", пишет 24 канал.

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Россия распространяет фейк о "подрыве на границе"

Кремлевские пропагандисты распространили фейк министерства обороны России, что ночью на границе уничтожили пять "украинских диверсантов" и взорвали две боевые машины пехоты "украинской армии".

Абсурдности этой информации придает тот факт, что в настоящее время вблизи Украины сконцентрировано около 150 тысяч русских войск. Однако в воображении Кремля пять бойцов могли пойти на такое количество солдат.

Фейк России об обстреле пограничного пункта

Россия распространила фейк о том, что Украина "обстреляла пограничный пункт" в Ростовской области.

Интересно то, что этот "пограничный пункт" больше напоминает сарай. На видео, которое обнародовали с места происшествия, видно разрушенное маленькое здание, расположенное посреди кустов и деревьев. Рядом с ней стоит еще какое-то непонятное сооружение с козырьком, российский флаг и палки.

ВСУ в комментарии 24 каналу назвали информацию Минобороны России –

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