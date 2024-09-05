Как изменились российские атаки на Украину: авиаэксперт назвал 2 ключевых отличия

Россия не прекращает террористические действия против украинского населения. Враг осуществляет различные виды атак, которые постоянно совершенствует, чтобы разрушать инфраструктуру нашей страны.

Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что и в начале вторжения, и сейчас противник в основном применяет комбинированные удары. Однако часто использует и другие методы, чтобы максимально истощить общество и экономику страны.

Смотрите также Невероятное количество: Шольц раскрыл, сколько ПВО IRIS-T передаст Украине

Новые методы поражения

Богдан Долинце выделил два основных отличия ударов страны-агрессора по территории нашего государства. Первое – когда россияне применяют только дроновые массированные атаки, то целью этого является истощение украинских систем противовоздушной обороны.

Во-вторых – враг теперь начал выбирать одну или несколько целей, чтобы осуществлять массированные атаки.

Эти удары были нацелены на энергетику, когда в одно место враг запускал 10 – 12 различных типов дронов и ракет. Это связано с расчетом перегрузить ПВО,

– сказал авиационный эксперт.

Он объяснил, что комплекс Patriot может использовать 4 противоракеты, если это 1 пусковая установка. Когда средства поражения заканчиваются, то системе ПВО требуется более часа, чтобы снова начать обезвреживать вражеские цели.

Кстати. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркнул, что не во всех областях Украины есть ЗРК Patriot. Партнеры пытаются улучшить нашу противовоздушную оборону, однако сейчас этого все равно недостаточно, ведь при лучших условиях, вероятно, удастся усилить оборону только в одном городе-миллионнике.

Стоит понимать, что в результате массированной атаки один или два средства поражения противника могут достичь своей цели.

Мы видим, что россияне используют достаточно высокоточное вооружение, которое не может случайно попасть по жилому дому или торговому центру. Это сознательный инструмент запугивания, который использует враг,

– отметил Долинце.