Россия под атакой БПЛА: Москва, Елец и другие города слушают взрывы
- Российские города, среди них Москва и Елец, подверглись атакам беспилотниками.
- Официально сообщено об уничтожении и перехвате 95 дронов, а также закрытии ряда аэродромов.
- Атаки беспилотниками повлекли за собой перебои с электричеством и мобильной связью.
Россияне снова жалуются на взрывы в своей стране. Под удар якобы попали несколько городов – в том числе Москва. 24 Канал собрал детали.
Атаки беспилотниками по России подрывают стабильность путинского режима.
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В каких городах России были взрывы 24 – 25 мая
Елец в Липецкой области уже был атакован на днях. Теперь там снова раздается тревога.
В городе сейчас громко звучит тревожная сирена, прохожие разбегаются с улиц в укрытие. Уже было слышно несколько хлопков на окраине. Ранее губернатор региона Артамонов объявил красный уровень угрозы атаки БПЛА для Ельца и Елецкого района,
– пишут российские паблики.
Россияне реагируют на тревогу: смотрите видео
Тревога из-за беспилотников есть в Тульской области. Там были громкие взрывы. А еще начались проблемы с электричеством, кое-где свет полностью исчез, были перебои в мобильной связи.
ПВО работала на Брянщине.
Приблизительные маршруты движения беспилотников на Россию / Инфографика DroneBomber
Ряд аэропортов закрыли: так, план "Ковер" ввели в аэропортах Калуги, подмосковных Домодедово и Жуковском.
Официально минобороны сообщило, что уничтожено и перехвачено 95 дронов. Беспилотники якобы сбивали и над Москвой, о чем заявил Собянин.