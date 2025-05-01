Россия под атакой БПЛА: Москва, Елец и другие города слушают взрывы

Россияне снова жалуются на взрывы в своей стране. Под удар якобы попали несколько городов – в том числе Москва. 24 Канал собрал детали.

Атаки беспилотниками по России подрывают стабильность путинского режима.

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В каких городах России были взрывы 24 – 25 мая

Елец в Липецкой области уже был атакован на днях. Теперь там снова раздается тревога.

В городе сейчас громко звучит тревожная сирена, прохожие разбегаются с улиц в укрытие. Уже было слышно несколько хлопков на окраине. Ранее губернатор региона Артамонов объявил красный уровень угрозы атаки БПЛА для Ельца и Елецкого района,

– пишут российские паблики.

Россияне реагируют на тревогу: смотрите видео

Тревога из-за беспилотников есть в Тульской области. Там были громкие взрывы. А еще начались проблемы с электричеством, кое-где свет полностью исчез, были перебои в мобильной связи.

ПВО работала на Брянщине.



Приблизительные маршруты движения беспилотников на Россию / Инфографика DroneBomber

Ряд аэропортов закрыли: так, план "Ковер" ввели в аэропортах Калуги, подмосковных Домодедово и Жуковском.

Официально минобороны сообщило, что уничтожено и перехвачено 95 дронов. Беспилотники якобы сбивали и над Москвой, о чем заявил Собянин.