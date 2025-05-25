Атаки безпілотниками по Росії підривають стабільність путінського режиму.

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В яких містах Росії були вибухи 24 – 25 травня

Єлець у Липецькій області вже був атакований днями. Тепер там знову лунає тривога.

У місті зараз голосно звучить тривожна сирена, перехожі розбігаються з вулиць до укриття. Вже було чути кілька хлопків на околиці. Раніше губернатор регіону Артамонов оголосив червоний рівень загрози атаки БПЛА для Єльця та Єлецького району,

– пишуть російські пабліки.

Росіяни реагують на тривогу: дивіться відео

Тривога через безпілотники є у Тульській області. Там були гучні вибухи. А ще почалися проблеми з електрикою, подекуди світло повністю зникло, були перебої у мобільному зв'язку.

ППО працювала на Брянщині.



Приблизні маршрути руху безпілотників на Росію / Інфографіка DroneBomber

Низку летовищ закрили: так, план "Килим" запровадили в аеропортах Калуги, підмосковних Домодєдові та Жуковському.

Офіційно міноборони повідомило, що знищено та перехоплено 95 дронів. Безпілотники нібито збивали і над Москвою, про що заявив Собянін.