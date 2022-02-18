Россия под предлогом "эвакуации" вывозит с Донбасса маленьких детей, – Верещук

Ирина Верещук заявила, что есть информация о вывозе Россией из оккупированной части Донбасса под предлогом "эвакуации" маленьких детей. Министр подчеркнула, что это может быть провокацией.

Информацию о вывозе детей из оккупированного Донбасса проверяют. Об этом сообщила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на совместном с Алексеем Даниловым брифинге, пишет 24 канал.

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Вероятно, оккупанты вывозят в Россию детей

Есть тревожные сообщения, что Россия под предлогом эвакуации вывозит детей с территорий временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. В настоящее время эту информацию проверяют,

– отметила Верещук.

Она добавила, что детей могут вывозить в Ростовскую и другие области России.

Министр подчеркнула, что это может быть провокацией. Однако обратила внимание и на то, что полная ответственность за происходящее на оккупированных территориях Донбасса лежит на России.

Обострение на Донбассе: коротко

Боевики на Донбассе значительно активизировались 17 февраля, в течение суток 60 раз нарушив режим перемирия. Войска оккупанта стреляли по детскому саду и железнодорожной станции в Станице Луганской, а также обстреляли лицей и жилые кварталы во Врубовке. В учреждениях в то время находились дети и персонал. После этого государство-агрессор попыталось то переложить вину за обстрелы на Украину, то вообще отрицать факт открытия огня.

Обстрелы на Донбассе не прекращаются и 18 февраля. По состоянию на 17:00 оккупанты уже 53 раза атаковали украинские позиции. Более того, они цинично перемещают свою артиллерию к жилым домам, чтобы прикрываться мирным населением.

Кроме того, оккупанты сообщили, что местное население Донбасса будут эвакуировать в Россию, а именно в Ростовскую область. Боевики распространяют фейк о том, что Вооруженные силы Украины якобы собираются наступать. В оккупированном Донецке из-за этого возникла паника.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил жителей оккупированных территорий не верить боевикам, потому что Киев никаких наступательных действий не планирует.

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