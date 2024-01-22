Еще могут разрастись: общественный деятель из Башкортостана спрогнозировал расширение протестов

Несмотря на многодневные трудности, Кремль все же справился с акциями протестов в Башкортостане. Однако непропорциональная сила, которую применяли его ставленники, может сыграть с Владимиром Путиным злую шутку.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, писатель и российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов. Он убежден, что протесты в Башкортостане еще могут разгореться в будущем, потому что местные действительно недовольны Москвой.

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Силовое подавление протестов может навредить режиму

Башкиры всегда были очень "послушными", потому что они очень консервативны и даже патриархальны. К примеру, там принято слушаться старших людей и руководство, чего башкиры ревностно придерживались.

"Решением (подавить протесты силой – 24 Канал) Россия стреляет себе в ногу, таща в камеры временного содержания не тех, кого раньше. Не либералов, ученых или студентов, а народ из глубинки, который всегда давал немало голосов Путину на любых выборах ", – отметил Мурзагулов.

Теперь эти почти полмиллиона граждан очень остро реагируют на несправедливость, которую совершили в отношении их силовики Путина. Ведь очень некрасиво людей, которые всегда поддерживали власть, массово затаскивать в воронки и бить дубинками. Теперь даже те башкиры, которые сражаются в российской армии, существенно возмущены действиями Кремля.

"Именно поэтому (подавление протестов в Башкортостане – 24 Канал) – это не победа Путина в его войне против людей глубинки. Это просто их передышка, и она не будет очень длинной. Повод (для этого протеста – 24 Канал) – заключение активиста на 4 года, но найдутся и другие поводы", – уверен оппозиционер.

Что может произойти дальше

Такие протесты, которые прошли в Башкортостане, невозможно спланировать наперед. Потому этот протест действительно был низовым. Его вызвало возмущение простых людей, которым надоело, что Москва "выкачивает" все деньги из региона, из-за чего ему не хватает средств.

Как только случился повод, башкиры начали швырять камни в силовиков. И это происходило стихийно, ведь никак иначе такое количество людей в маленьком городе не объединилось.

"Сейчас (российские силовики – 24 Канал) "поддавят" эту стихию благодаря арестам и переквалификации административных дел в уголовные. Именно это они и делают в течение последних 3 дней с большой активностью. Но настанет такой момент, когда никто уже не будет обращать внимания, кого и куда "тянут", потому что все пойдут до конца", – поделился оппозиционер.

Протесты в Башкортостане: что известно