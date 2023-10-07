Тактика такая же, как делали россияне – бывший сотрудник СБУ об атаке на Израиль
Боевики ХАМАС утром 7 октября нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. Вооруженные палестинцы прорвались на границе Израиля и вошли в города Ашкелон и Сдерот.
Действия террористов уже поддержал Иран, который снабжает оружие России. В то же время российские военныекоры открыто восторгаются действиями Палестины. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, какую выгоду надеются получить россияне от ситуации в Израиле.
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"Тактика такая же, как делали россияне. Навалиться большим количеством, забежали, расстреливают людей, так же оккупанты делали в Киевской и других областях Украины, куда смогли дотянуться", – сказал Ступак.
Сможет ли Израиль побороть ХАМАС: смотрите видео
Весь мир смотрит на Израиль
Единственная выгода из ситуации в Израиле для России – это отвлечение внимания от Украины. Сейчас все страны мира смотрят в новую точку, и теперь Украина на втором плане. Сейчас большое количество западных специалистов, ранее специализировавшихся на Украине, переориентировались на Израиль.
Смена повестки дня. Возможно, россияне надеются на то, что об Украине забудут и не будут поставлять оружие,
– отметил бывший сотрудник СБУ.
Впрочем, по мнению Ступака, у Израиля достаточно сил, чтобы переломить ситуацию и затем полностью уничтожить анклавы, где находится ХАМАС, и защитить Сектор Газа.
Причастность России к событиям в Израиле
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на ситуацию в Израиле Весь мир погружается в хаос и страна-террорист Россия как никто другой влияет на это.
Последствия. Все, что делает Россия в Украине, рушит глобальную безопасность, глобальные правила, глобальные договоренности. Как следствие, мир погружается в хаос, а террористические сообщества начинают вести себя более дерзко, агрессивно и даже объявляют войну целым странам.
– подчеркнул он.
Для того чтобы вернуть мир к предсказуемости и прогнозируемости необходимо "резкое ускорение разгрома России". Кремль – основной спонсор глобального терроризма, а также автор умышленного развала международного права.
ХАМАС атаковал Израиль: последние новости
- Палестинское исламское движение ХАМАС 7 октября совершило наибольшее нападение на Израиль со времен 10-дневной войны в 2021 году. Боевики ХАМАС совершили нападение в день 50-й годовщины с начала "Войны судного дня".
- По всей территории Израиля ввели чрезвычайное положение. Министр нацбезопасности страны Итамар Бен-Гвир приказал брать добровольцев в полицию. Теперь у израильских правоохранителей появится больше полномочий.
- ЦАХАЛ объявил о проведении контртеррористической операции под названием "Железные мечи". В настоящее время Военно-воздушные силы Израиля атакуют цели террористической организации ХАМАС в секторе Газа в нескольких местах.