Россия поднимала в небо МиГ-31К: по всей Украине объявляли воздушную тревогу
4 сентября 2023, 13:34Читати новину українською
В обед 4 сентября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Оккупанты подняли в небо носителя ракеты "Кинжал".
В обед в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, который может нести ракету "Кинжал". Об этом пишет 24 канал.
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В Украине объявляли воздушную тревогу14:10 В Воздушных силах сообщили об отбое угрозы.13:34 Воздушная тревога объявлена в Киеве и абсолютно по всей Украине. Украинцев призвали не пренебрегать безопасностью и перейти в укрытие.
Воздушная тревога в Украине / еМАПА
Чем опасны ракеты "Кинжал"
- В Украине каждый раз объявляют воздушную тревогу, когда взлетает МиГ-31К. Ведь он несет ракету "Кинжал", которая может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.
- "Кинжалы" очень быстры и могут развивать скорость до 10 Махов, то есть примерно до 12 000 километров в час.
- Сразу после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и быстро летит вниз. Кроме того, она может маневрировать на траектории полета.
Отметим, что 3 сентября Россия вывела в Черное море многоцелевой малый ракетно-артиллерийский корабль "Буян-М". Они могут нести до 8 ракет "Калибр" или "Оникс". Так что уровень ракетной угрозы по всей Украине вырос.