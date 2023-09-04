Россия поднимала в небо МиГ-31К: по всей Украине объявляли воздушную тревогу

В обед 4 сентября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Оккупанты подняли в небо носителя ракеты "Кинжал".

В обед в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, который может нести ракету "Кинжал". Об этом пишет 24 канал.

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В Украине объявляли воздушную тревогу

В Воздушных силах сообщили об отбое угрозы.Воздушная тревога объявлена ​​в Киеве и абсолютно по всей Украине. Украинцев призвали не пренебрегать безопасностью и перейти в укрытие.



Воздушная тревога в Украине / еМАПА

Чем опасны ракеты "Кинжал" В Украине каждый раз объявляют воздушную тревогу, когда взлетает МиГ-31К. Ведь он несет ракету "Кинжал", которая может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.

"Кинжалы" очень быстры и могут развивать скорость до 10 Махов, то есть примерно до 12 000 километров в час.

Сразу после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и быстро летит вниз. Кроме того, она может маневрировать на траектории полета.

В Воздушных силах сообщили, что в небо взмыл МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. По всей Украине предупредили ракетную опасность.

Отметим, что 3 сентября Россия вывела в Черное море многоцелевой малый ракетно-артиллерийский корабль "Буян-М". Они могут нести до 8 ракет "Калибр" или "Оникс". Так что уровень ракетной угрозы по всей Украине вырос.