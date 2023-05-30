Россия выбыла из высшей лиги: кто этому больше всего радуется

Провальные результаты обстрелов Киева россиянами наверняка очень порадовали людей еще в одном городе. В Пекине.

Россия подорвала свой авторитет

Оружие – это инструмент (гео)политического влияния. Не менее эффективный, чем деньги. Меньше российского оружия – меньше российского влияния.

Читайте также Игры Z-патриотов: кому поручили главную роль

Недаром СССР засевал своим оружием страны соцлагеря и "не присоединившихся" для укрепления "дружбы и сотрудничества". Азия, Африка, Южная и Латинская Америка являлись (и остались) полем интенсивной конкуренции производителей оружия. Россия пыталась максимально сохранить этот инструментарий, обеспечивая модернизацию, сервис и боеприпасы для техники советского производства, постепенно разбавляя её российской.

Поскольку случаев наглядного столкновения высокотехнологичного постсоветского оружия с западным было не так много, сохранялась определенная недосказанность относительно эффективности. Потому что выставки и обучение – это одно, а война все очень четко проявляет.

Украинская армия все наглядно показала: российские "аналоговнеты" не выдерживают конкуренции. Россия как поставщик широкой линейки инструментов подорвала свой авторитет. Это не технический и не экономический – это, прежде всего, политический провал. Она де-факто выбывает из высшей лиги и становится рядом с парой десятков других стран.

Остатки высокотехнологичного (то есть дорогого) российского оружия даже после окончания войны будут продаваться на уже сужающемся рынке. В нише сравнительно несложных, неприхотливых и недорогих вооружений, которые являются основным инструментом в диалоге с небогатыми странами, будет конкуренция с тем же Китаем.

Интересно "И ты, Брут?": Беларусь поддержала Конвенцию о выдаче Путина

Это не значит, что Россия прямо завтра обрушится в этой сфере. Россияне тоже учатся на войне, как и мы. Российский РЭБ/РЭР, дроны, барражирующие боеприпасы, бронетехника – все равно также тестируются в бою, как и с нашей стороны.

Интерес к этой продукции со стороны третьих стран будет. Но товарища Сергея Лаврова будут принимать не так радушно. Ведь теперь у него не так много вкусного на руке. Плюс санкции, из-за которых возможны форс-мажоры. Плюс вопрос, сможет ли Москва гарантировать поставки, когда ей самой нужно.

Стремительное движение в сторону Северной Кореи. Обеспечивать лояльность/нейтралитет союзников будет сложнее и дороже.