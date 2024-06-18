Россияне усилят давление на Луганщине: Свитан объяснил замысел врага

Проект DeepState сообщил, что Россия подтянула силы и готовит наступление в направлении поселка Боровая в Харьковской области. Вражеская армия нарастила ударный кулак из 10 тысяч солдат и 450 единиц военной техники, на участке от Райгородки до Нововодяного.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что на самом деле оккупанты усилят давление на Луганщине. Ведь на левом берегу реки Оскол только узкая полоса Харьковщины, а поэтому обозреватели часто путают.

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Настолько успешными могут быть попытки россиян

Оккупанты пытаются посередине рассечь нашу Купянскую – Лиманскую группировку, выйти на Боровую, пройдя реку Черный Жеребец, которая протекает параллельно с Осколом и впадает в Северский Донецк.

Там сосредоточена серьезная группировка наших войск. В течение последних полгода там возводились определенные фортификации. В общем у нас есть возможность удержать этот плацдарм,

– сказал Свитан.

По его словам, россияне подтянули 10 тысяч личного состава из 100 тысячной Луганской группировки, которую оккупанты удерживают, чтобы пытаются вытеснить подразделения ВСУ с Купянско – Лиманского направления.

Враг хочет выйти на границы Луганщины

В Третьей отдельной штурмовой бригаде сообщили, что российская армия активизировала атака, чтобы выйти на границы Луганской области. Враг бросает целые взводы и роты личного состава на штурм позиций Сил обороны.

Полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, граничащей с Луганщиной, является одной из самых интенсивных участков наступления врага.

Ближайшая задача оккупантов – выйти к населенным пунктам Чернещина – Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая.