Россия пойдет на прекращение огня только в шаге от поражения, – Кулеба

Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас Россия все свои усилия направила именно на войну против Украины. Поэтому она прекратит огонь только при условии, что будет максимально близка к поражению.

Об этом министр иностранных дел рассказал во время брифинга в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Дмитрий Кулеба также объяснил, с какой целью российская сторона будет готова прекратить огонь по нашему государству.

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Прекращение огня спасет Россию от поражения

Министр иностранных дел отметил, что прекращение огня необходимо. И с этим фактом никто не будет спорить, но есть одно "но"...

Но я даю вам 100%, что если Россия согласится на прекращение огня, это будет тот момент, когда она будет в шаге от поражения в войне. И они согласятся на прекращение огня с целью – спастись от поражения в войне. А до того война будет продолжаться,

– подчеркнул Кулеба.

Дмитрий Кулеба отметил, что официальный Киев за дипломатическое завершение войны, развязанной Россией. Но следует понимать, что риторика страны-агрессорки, а также ее действия явно свидетельствуют о том, что ее переговоры не интересуют. Сейчас в Кремле весь упор смещен именно на проведение войны.

Накануне министр назвал три ключевых вопроса , по которым наше государство на уступки не пойдет. Речь идет о:

территориальную целостность Украины;

полный отвод русских военных с территории нашего государства;

определение внешней политики народом Украины, а не российской стороной.

Он отметил, что наше государство не будет принимать никаких "российских ультиматумов". Более того, будет отстаивать свои интересы даже при тех условиях, когда на нас нападет полмира.

Пока о переговорах с Россией речи быть не может

Накануне Владимир Зеленский выступил на Украинском завтраке в рамках Форума в Давосе. В своей речи президент Украины подчеркнул, что война все-таки закончится переговорами . Но открытым остается вопрос: "С каким президентом России эти переговоры будут вести?"

Ранее в интервью японскому изданию NHK Зеленский назвал условие, при котором сядет за стол переговоров . Он подчеркнул, что об этом можно будет говорить только тогда, освободят ли из-под оккупации наши территории, захваченные после 24 февраля.

Алексей Арестович же заявил, что будут делать с Донбассом , если переговоры провалятся. Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что тогда придется отбирать наши территории у страны-агрессорки военным путем. Но это, прибавил он, станет причиной множества украинских жертв.

О приостановлении переговорного процесса с Россией 17 мая сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что это вынужденный шаг для нашего государства. И на него пошли только потому, что в России не там ищут нацизм, ведь сама агрессорская страна и является его источником.

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