Про це міністр закордонних справ України розповів під час брифінгу у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Дмитро Кулеба також пояснив, з якою метою російська сторона готова буде припинити вогонь по нашій державі.

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Припинення вогню врятує Росію від поразки

Міністр закордонних справ наголосив на тому, що припинення вогню необхідне. І з цим фактом ніхто не сперечатиметься, але є одне "але"...

Але я даю вам 100%, що коли Росія погодиться на припинення вогню, це буде той момент, коли вона буде за крок від поразки у війні. І вони погодяться на припинення вогню з єдиною метою – врятуватися від поразки у війні. А до того війна триватиме,

– підкреслив Кулеба.

Дмитро Кулеба зазначив, що офіційний Київ за дипломатичне завершення війни, розв'язаної Росією. Але варто розуміти, що риторика країни-агресорки, а також її дії явно свідчать про те, що переговори її не цікавлять. Зараз у Кремлі весь акцент зміщений саме на проведення війни.

Напередодні міністр назвав три ключові питання, за якими наша держава на поступки не піде. Мовиться про:

територіальну цілісність України;

повне відведення російських військових з території нашої держави;

визначення зовнішньої політики народом України, а не російською стороною.

Він наголосив на тому, що наша держава не прийматиме жодних "російських ультиматумів". Ба більше, відстоюватиме свої інтереси навіть за тим умов, коли на нас нападе пів світу.

Наразі про переговори з Росією мови бути не може

Напередодні Володимир Зеленський виступив під час Українського сніданку у рамках Форуму в Давосі. У своїй промові президент України наголосив, що війна таки закінчиться переговорами. Але відкритим залишається питання: "З яким президентом Росії ці переговори будуть вести?".

Раніше в інтерв'ю японському виданню NHK Зеленський назвав умову, за якої сяде за стіл переговорів. Він підкреслив, що про це можна буде говорити лише тоді, звільнять з-під окупації наші території, захоплені після 24 лютого.

Олексій Арестович же заявив, що робитимуть з Донбасом, якщо переговори проваляться. Радник глави Офісу Президента наголосив, що тоді доведеться відбирати наші території у країни-агресорки військовим шляхом. Але це, додав він, стане причиною безлічі українських жертв.

Про призупинення переговорного процесу з Росією 17 травня повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив на тому, що це вимушений крок для нашої держави. І на нього пішли лише тому, що в Росії не там шукають нацизм, адже сама країна-агресорка і є його джерелом.

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