Британская разведка заявила, что имеет подтвержденные доказательства военной помощи Китая России. Правда, в то же время США говорят, что опасения были в 2022 – 2023 годах и остаются сейчас, но подтвержденных фактов нет. Также еще 2,5 миллиона снарядов были доставлены в Россию из Северной Кореи. Непонятным остается вопрос, что же дальше.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что вроде бы Запад говорил о санкциях, ограничениях и изоляции, однако Северная Корея продолжает предоставлять России оружие. И Россия от этого не пострадала, а Северная Корея не получила никаких ограничений.

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Факт, на который нет ответа

Михаил Подоляк подчеркнул, что Северная Корея официально говорит, что передает России снаряды. Есть и иллюстративные доказательства не только украинской разведки, но и Соединенных Штатов – поезда и корабли со снарядами. И это все зафиксировано соответствующими уголовными делами.

Зачем разведка выходит и говорит, что видит доказательства? Тогда напечатайте их. А после того, как напечатаете, то есть покажете, что они есть, какие рекомендации будут для глобальных сообществ? Что делать? Что дальше?,

– отметил советник председателя ОПУ.

По его мнению, это факт, на который нет ответа. Однако именно этот факт в рамках международного права стимулирует страны типа Северной Кореи увеличить возможность помощи России.

Северная Корея понимает, что если Россия не упадет, тогда она поможет Северной Корее существенно эскалировать ситуацию на Корейском полуострове и решить вопросы, которые нужны Северной Корее.

Почему? Потому что к России больше не будет никаких вопросов и претензий. Россия будет слишком мощной, чтобы бояться чего-то,

– подытожил Михаил Подоляк.

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