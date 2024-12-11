Выстрел в спину Украины: как ЕС и США несмотря на санкции поставляют снайперам России винтовки

Несмотря на санкции российские снайперы ежегодно получают тысячи винтовок и миллионы патронов из США и ЕС. И хотя компании не осуществляют прямых поставок в Россию, но они в несколько раз увеличили отгрузки в Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

В частности, стало известно, что в сентябре 2024 года на Ангарском полигоне в аннексированном Крыму прошли соревнования по снайперской стрельбе, где стреляли американскими Desert Tech SRS, британскими Accuracy International AXSR и австрийскими Steyr Mannlicher SSG. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Insider.

Смотрите также Россия получает американские чипы несмотря на санкции: как россиянам удается обойти ограничения

Россияне любят западное оружие

Не пренебрегают западным оружием Z-блогеры, среди которых один из участников соревнований в Крыму Александр Арутюнов. Он в свое время назвал американскую Barret M107А1 лучшей антиматериальной винтовкой в мире.

Его этим оружием обеспечивает москвич Сергей Кириченко. Похоже, последний за шесть лет сменил четыре снайперские винтовки: сначала финскую Tikka T3 на российский ORSIS, потом на австрийский Mannlicher и сейчас использует американскую Proof Research.

А еще за 2024 год он опубликовал более десятка объявлений о продаже американских винтовок Proof Research, анонсируя новые поставки.

"Когда после аннексии Крыма в 2014 году страны Евросоюза ввели эмбарго на поставки оружия в Россию, в ограничениях остались две огромные лазейки. Во-первых, постановление Совета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года, которое запретило экспорт оружия в Россию, позволяло выполнять новые поставки по контрактам, заключенным до 1 августа 2014 года. Во-вторых, документ не предусматривал никаких контролирующих мер по экспорту в страны Таможенного союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, которых с Россией объединяют как единое таможенное пространство, так и военно-политический блок ОДКБ", – пишет издание.

Почему Россия не ограничивается своими винтовками

Разрешительные документы на импорт вышеупомянутых Proof Research в Россию были оформлены не только там, но и в Кыргызстане. Дистрибьютор оружия – "Эдельвейс". И он с началом полномасштабной войны в Украине значительно обогатился. В общем киргизские импортеры оружия в 2023 году заплатили на 385% больше налогов, чем в 2021, а казахстанские – на 99%.

Страны, граничащие с Россией, ежегодно получают десятки тысяч единиц оружия.

Крупнейшим их каналом поставок остается экспорт из Турции в Грузию, который вырос с 8 426 стволов в 2019 году до 18 843 в 2023.

Ответ на вопрос, почему российское минобороны не удовлетворяется отечественным оружием прост – их винтовки в несколько раз уступают западным по дальности стрельбы. При этом продукция частных российских оружейников уже сравнялась по цене с американскими и европейскими образцами.

Однако, винтовок в российской армии не хватает. Чаще всего там используют СВД, разработанную еще в 1957 – 1963 годах, но стреляет она в несколько раз меньше, чем современные западные.

Российские снайперы на дистанциях более одного километра используют или импортные винтовки, или оружие частных российских производителей: ORSIS, Lobaev Arms или Bespoke, продукция которых за последние годы догнала европейских конкурентов по цене.

Кто еще участвует в поставках оружия России с Запада

Что касается европейских производителей, непосредственно связан с Россией люксембургский холдинг Beretta. Он работает на российской территории даже после введения эмбарго ЕС и довольно неплохо зарабатывает.

В июне 2024 года Госдепартамент США внес российский филиал Beretta в санкционный список, а вот в Евросоюзе до сих пор нет никакой реакции.

Холдинг Beretta остается мажоритарным владельцем российского импортера оружия, прямо нарушая как санкции США, так и постановление совета ЕС от 2014 года,

– отмечает издание.

Уже понятно, что европейские производители оружия и чиновники преимущественно не только закрывали глаза на агрессию России в Украине, но и вкладывали средства в расширение дистрибуции на российском рынке.

В этом списке "помощников" есть также и Чехия. "Чешская Збройовка" связана с российским "Альянсом", владельцы которого также владеют чешской компанией LYNXNIGHT S.R.O. Чехия до сих пор передает "Альянсу" свои бинокли, прицелы и патроны.

"Оптика попадает в Россию через Турцию, а поставки чешских патронов идут через Казахстан. Посредник из Колорадо – небольшой американский магазин оружия ABF из скромного городка Энглвуд. Согласно таможенным данным, за 2022 – 2023 годы эта фирма поставила в Казахстан 53 винтовки Accuracy International, Cadex Defence, FN Herstal, Patriot Ordnance Factory и Proof Research. В Казахстане информация о продаже этих винтовок недоступна, зато по меньшей мере два бренда этого оружия можно найти у российской компании, которая ранее сотрудничала с ABF", – добавляют журналисты.

ABF также сотрудничала с российской компанией "Варяг" – московским импортером оружия, оборот которого в 2023 году составил 175,5 миллионов рублей, и который также после 2022 года продолжал получать американское и европейское оружие.

Директор "Варяга" одновременно возглавляет "Раменский стрелковый клуб", который организовал вышеупомянутый снайперский турнир в Крыму.

Винтовки попадают в Россию также через казахстанскую компанию "Казохотриболовсоюз". Сумма уплаченных ею налогов выросла с 97,9 миллиона тенге в 2021 году до 143,6 миллиона в 2022 и 193,2 миллиона в 2023.

Партнером Казахстана в вооруженном вопросе выступает Германия, которая в свою очередь импортирует в Россию японскую продукцию.

Корреспондент издания Correctiv, который расследовал контрабанду немецкого оружия в Россию, в 2023 году посещал один из российских салонов.

Три фирменные стенды винтовок Blaser были полупустые, а продавец в салоне на вопрос о возможности купить винтовку и организовать перевозку в Россию ответил "непросто, но можно",

– пишет The Insider.