Может принести много бед: Свитан сказал, есть ли механизмы противодействия иранским баллистическим ракетам

Иран поставил России более 200 баллистических ракет Fateh-360. Их дальность – 100 – 120 километров. Они имеют инерциальную систему наведения, поэтому это не точные ракеты.

Однако ракета Fateh-360 может принести много бед именно для гражданских. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Поэтому с маленькой боевой частью это будет не точная ракета. Но она может принести много бед не так по инфраструктурным объектам или на поле боя, как гражданским. Она не точная. По неточности ее можно сравнить с ракетой Х-22. Летит куда угодно и когда-то попадет в землю и взорвется", – сказал он.

Противодействие иранским ракетам

Как отметил Роман Свитан, нельзя сказать, что поставки иранских баллистических ракет позволят российским "Искандерам" не работать на одних участках, а перебросить их на другие. Например, если россияне получат еще 200 ракет С-300, которых у них есть тысяча. Они ими пытаются работать по крайней мере по линии фронта, линии границы.

Как мы этому противодействуем? Пытаемся уничтожать российские пусковые установки С-300. Как только появятся иранские ракеты, будем уничтожать пусковые установки иранских ракет Fateh-360. У россиян пусковых установок С-300 сотни или даже тысячи. А с этими 200 ракет придет пусть десяток пусковых установок. Их нужно определять, отминусовать,

– подчеркнул военный эксперт.

По словам полковника ВСУ в запасе, в основном Украина имеет механизмы противодействия этим ракетам. В частности, можно определять логистику поставок, склады, где они будут храниться, и наносить удары с помощью средств поражения, которые у нас на данный момент есть.