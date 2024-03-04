Китай поставляет России оружие? Что означают новые вражеские снаряды

Поговорим о новых российских 122-миллиметровых осколочно-фугасных снарядах 56ИМ-1.

Китай присоединился к Ирану и КНДР?

Внешний вид этих снарядов вызвал целый ряд вопросов относительно их происхождения.

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Они как однояйцевые близнецы с осколочно-фугасными выстрелами 122-го калибра для китайских гаубиц Type 96, которые, в свою очередь, являются копией советских Д-30.

Вот если у россиян классический ОФ-462 не эволюционировал за время существования российского военно-промышленного комплекса, то китайцы не только создали широкую номенклатуру различных осколочно-фугасных выстрелов для своей Д-30, но и значительно улучшили их характеристики, в частности благодаря внесению конструктивных изменений.

Именно такие изменения заметны в ОФ-56ИМ-1. То есть, кроме того что Иран и КНДР отправляют России снаряды, к этой компании присоединился еще и Китай?

Это, мягко говоря, было вообще нежелательно и даже катастрофично! Но ответ на этот вопрос – скорее нет, чем да.

Прямые поставки из Китая – под сомнением

Дело в том, что в России развитие отрасли боеприпасов, мягко говоря, деградировало. Даже хваленый 152-миллиметровый "Краснополь" – это безбожно устаревшая разработка советских времен с сомнительной концепцией поражающего импульса и очень низкой ударной скоростью – 230 метров в секунду. Это отнюдь не плод российского оружейного гения. Хотя российский оружейный гений даже до такого не смог дойти, продолжая рефлексировать на сорокалетний "Краснополь", но речь не об этом.

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Говорится о том, что Россия, похоже, или получила от Китая лицензию на производство копии китайских 122-миллиметровых ОФ Type 96, или каким-то образом получила доступ к разработке и скопировала её.

Прямые поставки из Китая вызывают сомнения, но ничего нельзя отрицать. Хотя если бы они начались, то таких снарядов было бы в зоне боевых действий значительно больше, учитывая возможности ВПК Китая.

Было время, когда Китай копировал советские/российские образцы вооружений, настало время, когда ВПК России, находящийся в состоянии упадка, копирует китайские разработки, созданные на базе советских/российских образцов. Называется – "прогресс!"