При обстреле Россия, вероятно, использовала северокорейскую ракету KN-23. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, добавив, что это не исключает того факта, что КНДР может предоставлять стране-агрессору еще и другие типы этого оружия.

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Передача северокорейского вооружения России будет однозначно вызовом для наших военных. Можно говорить о том, что качество этих средств низкое, однако их количество является весомым аргументом, который будет иметь влияние.

С военной точки зрения, это однозначно угроза. Вспомним, куда летели баллистические, крылатые ракеты Х-22, которые тоже нельзя сбить советскими комплексами, которые есть в нашем распоряжении. Они летели на запад и юг, то есть туда, где нет прикрытия Patriot,

– подчеркнул Денис Попович.

Кроме того, увеличение количества ракет является вызовом даже для территорий, прикрытых ЗРК Patriot и ЗРК SAMP-T. Они способны сбивать цели, но оккупанты создают эффект массовости, чтобы так нарушить купол нашей обороны.

Еще более серьезная угроза для территорий, не прикрытых этими системами. В любом случае баллистическая ракета имеет большую скорость, ее очень сложно перехватить. Для этого требуются специальные зенитно-ракетные комплексы.

Это существенный вызов, поэтому сейчас мы поднимаем вопрос об усилении системы ПВО Украины. К сожалению, Северная Корея будет увеличивать поставки России, потому что это тоталитарные режимы. Они могут решить все одним взмахом пера. Для этого не нужно много много дискуссий, которые продолжаются в западном мире,

– заметил военный обозреватель.

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