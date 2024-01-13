При обстреле Россия, вероятно, использовала северокорейскую ракету KN-23. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, добавив, что это не исключает того факта, что КНДР может предоставлять стране-агрессору еще и другие типы этого оружия.
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Какие вызовы предстанут перед Украиной
Передача северокорейского вооружения России будет однозначно вызовом для наших военных. Можно говорить о том, что качество этих средств низкое, однако их количество является весомым аргументом, который будет иметь влияние.
С военной точки зрения, это однозначно угроза. Вспомним, куда летели баллистические, крылатые ракеты Х-22, которые тоже нельзя сбить советскими комплексами, которые есть в нашем распоряжении. Они летели на запад и юг, то есть туда, где нет прикрытия Patriot,
– подчеркнул Денис Попович.
Кроме того, увеличение количества ракет является вызовом даже для территорий, прикрытых ЗРК Patriot и ЗРК SAMP-T. Они способны сбивать цели, но оккупанты создают эффект массовости, чтобы так нарушить купол нашей обороны.
Еще более серьезная угроза для территорий, не прикрытых этими системами. В любом случае баллистическая ракета имеет большую скорость, ее очень сложно перехватить. Для этого требуются специальные зенитно-ракетные комплексы.
Это существенный вызов, поэтому сейчас мы поднимаем вопрос об усилении системы ПВО Украины. К сожалению, Северная Корея будет увеличивать поставки России, потому что это тоталитарные режимы. Они могут решить все одним взмахом пера. Для этого не нужно много много дискуссий, которые продолжаются в западном мире,
– заметил военный обозреватель.
КНДР передает оружие России: что известно
- Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что Россия использует при обстреле Украины северокорейские ракеты. Согласно результатам научно-технической экспертизы, оккупанты 2 января 2024 года выпустили по центральной части Харькова ракету малой дальности КНДР. Также Украина исследует обломки других ракет, выпущенных по Одессе.
- ГУР владеет фактами использования Россией оружия из КНДР. По словам Андрея Юсова, оккупанты могли получать не только баллистические ракеты, но и боекомплект, снаряды, мины, артиллерийские средства. Сбор информации на этот счет продолжается, только тогда Украина сможет дать свою оценку.
- В Северной Корее уже отреагировали на подобные сообщения. Все обвинения назвали "безосновательными" и заявили, что не будут комментировать упреки США. Дипломат КНДР также повторил тезис Кремля о том, что во всем виновата Америка, а Россия якобы защищает свою безопасность.