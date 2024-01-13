Під час обстрілів Росія, ймовірно, використала північнокорейську ракету KN-23. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, додавши, що це не виключає той факт, що КНДР може надавати країні-агресорці ще й інші типи цієї зброї.

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Які виклики постануть перед Україною

Передача північнокорейського озброєння Росії однозначно стане викликом для наших військових. Можна говорити про те, що якість цих засобів є низькою, однак їхня кількість є вагомим аргументом, який матиме вплив.

З військового погляду це однозначно загроза. Згадаймо, куди летіли балістичні, крилаті ракети Х-22, які теж не можна збити радянськими комплексами, які є в нашому розпорядженні. Вони летіли на захід і південь, тобто туди, де немає прикриття Patriot,

– підкреслив Денис Попович.

Крім цього, збільшення кількості ракет є викликом навіть для територій, які прикриті ЗРК Patriot і ЗРК SAMP-T. Вони здатні збивати цілі, але окупанти створюють ефект масовості, щоб так порушити купол нашої оборони.

Ще серйозніша загроза є для територій, які не прикриті цими системами. У будь-якому разі балістична ракета має велику швидкість, її дуже складно перехопити. Для цього потрібні спеціальні зенітно-ракетні комплекси.

Це суттєвий виклик, тому зараз ми порушуємо питання про підсилення системи ППО України. На жаль, Північна Корея збільшуватиме постачання Росії, бо це тоталітарні режими. Вони можуть вирішити все одним помахом пера. Для цього не потрібно багато дискусій, які тривають у західному світі,

– зауважив військовий оглядач.

КНДР передає зброю Росії: що відомо