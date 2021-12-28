"Россия получит вторую Чечню": чем опасны аппетиты Путина по отношению к Украине

Если Российская Федерация решится на полномасштабное вторжение, она получит вторую Чечню, но размером с Украину.

Это уже будет совсем другой масштаб, это даже не чеченская кампания. Такой вариант развития событий станет катастрофой для России и русской армии. Об этом в комментарии сайту 24 канала заявил эксперт Украинского института будущего по вопросам оккупированной части Донбасса, писатель, журналист и блогер Станислав Асеев.

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Давление Путина

Станислав Асеев уверен, что Россия не отважится на полномасштабное вторжение в Украину. По его мнению, это было политическое давление именно на США перед состоявшимся 7 декабря разговором Путина и Байдена. Но и сейчас, по мнению эксперта, это форма давления.

Я думаю, что на праздники нас ничего катастрофического не ждет, если говорить именно о военном наступлении. Все будет происходить примерно так, как это происходит. А вот относительно 2022 года, то здесь огромный вопрос. Все будет зависеть от отношений России с коллективным Западом и США, в частности. То есть, прежде всего, я имею в виду НАТО и приближение Альянса к границам РФ, которое прежде всего беспокоит Россию,

– отметил специалист.

Станислав Асеев говорит, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину, то получит вторую Чечню / Фото Википедия

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Эксперт подчеркнул, что в случае полномасштабного вторжения не будет существовать каких-либо рациональных объяснений, почему российские дивизии вошли вдоль всей границы на украинскую территорию.

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Пока они говорят, что "на Донбассе нас нет, это все – местное население". Если же они заходят регулярными войсками вдоль всей украинской границы, то так сказать не получится. И здесь не будет существовать объяснений миру, почему это произошло.

В Генеральном управлении разведки Минобороны предупредили, что Россия может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года. Агрессор стягивает свои войска к нашим границам.

Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС едины в вопросе поддержки Украины. Если Россия нападет, то против нее предпримут серьезные экономические шаги. О санкциях предупредили и США.

Алексей Резников подчеркнул, что Россия продолжает наращивать военные мощности у границы. По словам министра обороны, в настоящее время там находятся более 100 тысяч солдат.

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