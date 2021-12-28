Це вже буде зовсім інший масштаб, це навіть не чеченська кампанія. Такий варіант розвитку подій стане катастрофою для Росії та російської армії. Про це у коментарі сайту 24 каналу заявив експерт Українського інституту майбутнього з питань окупованої частини Донбасу, письменник, журналіст та блогер Станіслав Асєєв.

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Тиск Путіна

Станіслав Асєєв впевнений, що Росія не наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. На його думку, це був політичний тиск саме на США перед розмовою Путіна та Байдена, яка відбулася 7 грудня. Але й зараз, на думку експерта, це форма тиску.

Я думаю, що на свята нас нічого катастрофічного не чекає, якщо говорити саме про військовий наступ. Все відбуватиметься приблизно так, як і відбувається. А ось щодо 2022 року, то тут величезне питання. Все буде залежати від стосунків Росії з колективним Заходом та США, зокрема. Тобто, перш за все, я маю на увазі НАТО та наближення Альянсу до кордонів РФ, яке перш за все турбує Росію,

– зазначив фахівець.

Станіслав Асєєв каже, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну, то отримає другу Чечню / Фото Вікіпедія

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Аргументи для світу

Експерт наголосив, що у випадку повномасштабного вторгнення не буде існувати якихось раціональних пояснень, чому російські дивізії увійшли вздовж всього кордону до української території.

Путін не зможе пояснити вторгнення в Україну / Фото з архіву сайту 24 каналу

Наразі ж вони кажуть, що "на Донбасі нас немає, це все – місцеве населення". Якщо ж вони входять регулярними військами вздовж усього українського кордону, то так вже сказати не вийде. І тут не буде існувати пояснень для світу, чому це відбулося.

У Генеральному управлінні розвідки Міноборони попередили, що Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року. Агресор стягує свої війська до наших кордонів.

Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС єдині у питанні підтримки України. Якщо Росія нападе, то проти неї застосують серйозні економічні кроки. Про санкції попередили й США.

Олексій Резніков наголосив, що Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордону. За словами міністра оборони, наразі там перебувають понад 100 тисяч солдатів.