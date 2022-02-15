Россия поняла бесперспективность своего давления, – Фролова о решении Госдумы по поводу боевиков

Госдума приняла обращение к Владимиру Путину о признании боевиков на Донбассе. Это свидетельствует о том, что Россия поняла бесперспективность своего давления по поводу минских соглашений.

Об этом рассказала заместитель директора Центра оборонных стратегий Алина Фролова в эфире 24 каналу. Такой шаг изменяет ситуацию в переговорах между Россией, Украиной и ее западными партнерами.

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"Собственно, это свидетельствует о том, что Россия поняла бесперспективность своего давления по поводу того, что минские соглашения по версии, которую хотела Россия точно не воспримет Украина, их точно не продвинут наши европейские партнеры", – подчеркнула Фролова.

По ее словам, если Россия признает псевдореспублики независимыми государствами, то ей будет проще ввести туда свои войска.

По странной российской логике, эти республики будут легитимизированы и будут якобы иметь право определять, хотят ли они присутствия иностранных войск, или нет. Они наверняка считают, что создают юридическую коллизию, в которой будет не так просто признать присутствие войск. Алина Фролова Заместитель директора Центра оборонных стратегий

Однако эту позицию никто не поддержит, ведь мир не признает независимость псевдореспублика на Донбассе. Как добавила Фролова, главное, чего добивается Россия – изменить формат переговоров и уже официально пытаться ввести боевиков как участников переговоров.

Чем отличается трактовка минских соглашений по Украине и России В минских договоренностях есть пункт о том, что на оккупированном Донбассе должны пройти местные выборы. Россия должна вывести свои войска, а Украина полностью восстановить контроль над территориями. Однако четкой и официальной последовательности этих шагов нет. Поэтому Киев настаивает на том, что Москва должна вывести свои войска и отдать контроль над границей. В то же время Кремль считает, что сначала должны пройти выборы.

Фролова прокомментировала решение Госдумы по поводу боевиков: смотрите видео

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