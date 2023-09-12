Россия попала баллистической ракетой по Запорожскому району
Российские оккупанты вечером 12 сентября атаковали Запорожский район. Это произошло, когда на территории области продолжалась воздушная тревога.
Воздушная тревога была объявлена на территории области еще в 16:44. Впоследствии СМИ сообщили о взрыве. Юрий Малашко – глава Запорожской ОВА – в эфире телемарафона рассказал детали, информирует 24 Канал.
Обратите внимание В Кривом Роге во время тревоги раздался взрыв
Армия России в очередной раз атаковала Запорожскую область. Соответствующие службы работают, устанавливаем место поражения. По состоянию на данный момент пострадавших и пожаров нет,
– говорится в сообщении.
Тип ракеты устанавливают. По данным СМИ, Россия атаковала Запорожский район баллистической ракетой.Важно! Людей просят оперативно реагировать на уведомление воздушной тревоги. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно пройти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
К слову, утром 12 сентября уже раздавались взрывы. Тогда сообщили, что российские захватчики нанесли ракетный удар по открытому участку местности в Запорожском районе. К счастью, данных о погибших или пострадавших не было.