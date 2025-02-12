Целенаправленный удар: российская ракета уничтожила офис телеканала ATR в Киеве – видео

В ночь на 12 февраля российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами. Одна из них серьезно повредила здание крымскотатарского телеканала ATR в Киеве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео журналиста и заместителя генерального директора канала Айдера Муждабаева. По его словам, это был целенаправленный удар.

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Какие последствия удара по телеканалу

Как рассказал Муждабаев, взрыв нанес значительные повреждения внутренним помещениям канала, в частности редакции новостей, студии, гримерке и кабинетам работников.

Здесь были книги по истории крымских татар, которые мы выдавали еще в 2013 году. Повреждено помещение редакции новостей, нашу студию, откуда выходили в эфир. Теперь это все в руинах,

– отметил журналист.

Он также показал разрушенный кабинет главного редактора Гульсум Халиловой, отметив, что ни один из работников канала не пострадал.

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Почему удар был неслучайным

Айдер Муждабаев убежден, что атака на крымскотатарский телеканал была спланированной.

Не может быть случайностью, что ракета попала именно сюда. Сначала российский спецназ штурмовал ATR в Крыму, затем телеканал был вынужден покинуть полуостров. Он финансировался Украиной, но впоследствии поддержка прекратилась. Теперь нас просто физически уничтожили,

– сказал он.

Журналист подчеркнул, что ATR оставался важным медиаресурсом для крымских татар, а российские власти воспринимали его как "кость в горле".

"Врагам мешает независимое телевидение коренного народа Крыма, и они решили его ликвидировать", – подытожил Муждабаев.

К слову, в результате атаки также пострадал офис телеканала FREEДОМ. Как известно, в здании повреждено оборудование и выбиты окна.