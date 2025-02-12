Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео журналіста і заступника генерального директора каналу Айдера Муждабаєва. За його словами, це був цілеспрямований удар.

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Які наслідки удару по телеканалу

Як розповів Муждабаєв, вибух завдав значних пошкоджень внутрішнім приміщенням каналу, зокрема редакції новин, студії, гримерці та кабінетам працівників.

Тут були книги з історії кримських татар, які ми видавали ще у 2013 році. Пошкоджено приміщення редакції новин, нашу студію, звідки виходили в ефір. Тепер це все в руїнах,

– зазначив журналіст.

Він також показав зруйнований кабінет головної редакторки Гульсум Халілової, зауваживши, що жоден із працівників каналу не постраждав.

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Чому удар був невипадковим

Айдер Муждабаєв переконаний, що атака на кримськотатарський телеканал була спланованою.

Не може бути випадковістю, що ракета влучила саме сюди. Спочатку російський спецназ штурмував ATR у Криму, потім телеканал був змушений покинути півострів. Він фінансувався Україною, але згодом підтримка припинилася. Тепер нас просто фізично знищили,

– сказав він.

Журналіст підкреслив, що ATR залишався важливим медіаресурсом для кримських татар, а російська влада сприймала його як "кістку в горлі".

"Ворогам заважає незалежне телебачення корінного народу Криму, і вони вирішили його ліквідувати", – підсумував Муждабаєв.

До слова, внаслідок атаки також постраждав офіс телеканалу FREEДОМ. Як відомо, у будівлі пошкоджене обладнання та вибиті вікна.