Атака на Київ у ніч проти 12 лютого забрала життя чоловіка 1985 року народження. Попередньо, він працював охоронцем у бізнес-центрі і був на нічному чергуванні, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія атакувала Україну ракетами та дронами, є загиблий у Києві: головне про нічну атаку

Вийшов до вбиральні і врятувався

В сусідній офісній будівлі минулося без жертв. Втім, руйнування там значні. Тамтешній охоронець став свідком російського прильоту. Чоловік розповів журналістам, що пішов до вбиральні умитися, як раптом пролунав вибух. "На моїх очах з приміщення вилетіли двері та вікно", – поділився очевидець. Охоронець каже, що якби перебував на своєму посту, то навряд чи вцілів, тому сьогодні його другий день народження.

Чоловік показав ЗМІ наслідки атаки, нутрощі розтрощеної будівлі. Він зазначив, що і перший, і другий поверх сильно понищені. Там позалишалися самі стіни.

Наслідки удару по Оболонському району Києва: дивіться відео

До слова, силам ППО вдалося збити шість балістичних ракет, які летіли на Київ і Кривий Ріг. Також протиповітряна оборона знищила понад 70 дронів.

Нагадаємо, що ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині, внаслідок чого спалахнула пожежа.