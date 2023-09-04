В первые дни вторжения россияне поразили 20% объектов авиации ВСУ, – Буданов

В начале полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, Кремль стащил на аэродромы более 500 самолетов последних моделей. В разведке рассказали, что оккупанты хотели еще на земле уничтожить способность Украины сопротивляться в небе.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью для фильма "Сбитые летчики России" как российские захватчики пытались уничтожить нашу авиацию в первые часы и минуты вторжения, пишет 24 канал.

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Сколько нашей авиации уничтожили россияне в начале вторжения

Кирилл Буданов вспомнил, что в начале полномасштабной войны Россия нанесла ракетно-бомбовые удары по:

основных аэродромах базирования нашей авиации;

местах дислокации частей противовоздушной обороны;

частях радиотехнических войск.

По словам генерал-майора, мощность этих ударов не соответствовала поставленной перед воздушно-космическими силами России задаче. То есть, России не удалось уничтожить наши воздушные силы, как планировали враги.

Благодаря своевременно полученной от военной разведки точной информации о масштабах, направлениях и времени воздушного нашествия защитники неба успели рассредоточить самолеты и зенитно-ракетные комплексы.

Они на самом деле поразили около 20% объектов из всего списка, который хотели. Это и помешало полному доминированию в воздухе,

– рассказал Кирилл Буданов.

По его словам, то, что россиянам не удалось уничтожить большую часть украинских комплексов противовоздушной обороны, свело их доминирование в классах самолетов и количества авиации.

Россияне боятся залетать на нашу территорию

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что российские оккупанты пытаются нанести огненное поражение по Украине, насколько это возможно, с крайних позиций.

То есть, не подлетая к фронту, чтобы не попадать в зону поражения ПВО, которая постоянно может быть на новом направлении. Это каждый раз для них большой сюрприз, поэтому они боятся,

– объяснил руководитель пресс-службы.

Следует заметить, что наши военные ликвидировали 17 августа еще два вражеских Ка-52. Их сбили на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Кроме того, буквально недавно наши разведчики провели уникальную спецоперацию "Синица", когда Украине удалось получить российский вертолет Mi-8 и перевозимое им оборудование. В частности, детали к самолетам Су-27 и Су-30СМ.