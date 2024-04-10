Россия посягает на суверенитет Армении, – ISW

Вероятно, Россия пытается установить военную и политическую власть над Арменией и бросить вызов суверенитету страны.

Об этом говорится в аналитическом отчете Институт изучения войны (ISW) за 9 апреля. Дело в том, что российские военные задержали еще одного российского гражданина в Армении.

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Отмечают, что это случилось на фоне длительного ухудшения армяно-российских отношений.

Больше о задержании россиянина

Армянское отделение международной правозащитной организации Хельсинкская гражданская ассамблея в Ванадзоре сообщило, что российская военная полиция на российской 102-й военной базе в Гюмри в Армении задержала гражданина России Анатолия Щетина.

Его задержали за дезертирство и хотят принудительно перевести в Россию.

Позиция Армении

. В Хельсинской гражданской ассамблее сообщили, что направили заявление о преступлении в Генпрокуратуру Армении и чтои должны передать дело армянским правоохранительным органам.

Генеральная прокуратура Армении сообщила, что обработала отчет Хельсинкской гражданской ассамблеи в соответствии со своими процедурами. Российская военная полиция на 102-й военной базе ранее задерживала гражданина России в Армении за дезертирство в декабре 2023 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года отреагировал на арест мужчины, случившийся в декабре 2023 года и заявил, что власти Армении расследуют инцидент и Армения "не может мириться с незаконными действиями на своей территории".

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