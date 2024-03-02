Враг переходит на другую тактику, – Гуменюк рассказала о действиях россиян без А-50
В 2024 году Россия потеряла уже два самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Уже шестой день подряд украинские силы не фиксируют полетов А-50 над Азовским морем.
Очевидно, оккупанты изменили тактику применения тактической авиации на Юге, в частности на Херсонском направлении. Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
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О действиях россиян без А-50
"Враг переходит на другую тактику использования тактической авиации из акватории Черного и Азовского морей. Он пытается использовать авиационные ракеты, и таким образом давить на другие регионы не прифронтовые, а немного глубже в тыл", – сказала Наталья Гуменюк.
К примеру, 1 марта враг направил на Николаевскую область ракетный удар с использованием авиационной ракеты Х-35, повредив фермерское хозяйство. Загорелся пожар и сгорело складское помещение и сельскохозяйственная техника.
Но это больше похоже на точечные удары для измерения готовности и реагирования системы противовоздушной обороны,
– подчеркнула Гуменюк.
Кроме того, наблюдается уменьшение активности тактической авиации по использованию, например, в процессе направления КАБов как по правому берегу, так и по левому плацдарму украинских воинов.
Х-35Это небольшая крылатая ракета, которая управляется или внешним сигналом, или по заранее прописанной программе. Несмотря на низкую скорость, ракету довольно трудно перехватить, потому что она маленькая и летит низко. Существуют различные модификации этой ракеты. Важно, что носителями Х-35 могут быть почти все "сушки".
Россия постепенно теряет авиацию: последние потери
Только за две недели украинские военные сбили аж 14 истребителей.
- В пятницу около 9 утра Воздушные силы уничтожили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении. Российский самолет пытался нанести удар по нашим позициям управляемыми авиационными бомбами.
- Регулярное сбивание российских самолетов стало возможным благодаря тому, что Воздушные силы Украины получили "дополнительные инструменты", но пока их недостаточно, чтобы закрыть огромную территорию линии фронта.
- По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, случаи такого часто уничтожения вражеских самолетов на больших расстояниях является серьезным психологическим фактором для российской армии.
- По состоянию на утро 2 марта Силы обороны Украины уничтожили 346 российских самолетов.