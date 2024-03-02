Враг переходит на другую тактику, – Гуменюк рассказала о действиях россиян без А-50

В 2024 году Россия потеряла уже два самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Уже шестой день подряд украинские силы не фиксируют полетов А-50 над Азовским морем.

Очевидно, оккупанты изменили тактику применения тактической авиации на Юге, в частности на Херсонском направлении. Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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"Враг переходит на другую тактику использования тактической авиации из акватории Черного и Азовского морей. Он пытается использовать авиационные ракеты, и таким образом давить на другие регионы не прифронтовые, а немного глубже в тыл", – сказала Наталья Гуменюк.

К примеру, 1 марта враг направил на Николаевскую область ракетный удар с использованием авиационной ракеты Х-35, повредив фермерское хозяйство. Загорелся пожар и сгорело складское помещение и сельскохозяйственная техника.

Но это больше похоже на точечные удары для измерения готовности и реагирования системы противовоздушной обороны,

– подчеркнула Гуменюк.

Кроме того, наблюдается уменьшение активности тактической авиации по использованию, например, в процессе направления КАБов как по правому берегу, так и по левому плацдарму украинских воинов.

Х-35 Это небольшая крылатая ракета, которая управляется или внешним сигналом, или по заранее прописанной программе. Несмотря на низкую скорость, ракету довольно трудно перехватить, потому что она маленькая и летит низко. Существуют различные модификации этой ракеты. Важно, что носителями Х-35 могут быть почти все "сушки".

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