Об этом, а также о протестных движениях в России, о влиянии России на другие страны, о зерновом соглашении, о деоккупации Крыма в интервью 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Первую часть интервью Подоляка вы можете прочитать по ссылке.

Против России активно воюет только Украина

В России сказали, что раньше времени завершили восстанавливать Крымский мост, запустили поезда. Возможно, мы будем наблюдать через телевизор. Мне кажется, что Китай нам еще должен, или уже поделился, технологией создания китайской стены между Украиной и Россией.

Я думаю, что мы подпишем дополнительное соглашение с господином Илоном Маском для того, чтобы через спутники смотреть вместе с ним за тем, как умирает империя. Мы ее так называем, но, безусловно, это не империя, это гораздо меньший субъект в историческом смысле, чем империя. Но между тем будем смотреть, как умирает империя, которая никому не нужна.

Это будет очень здорово. И я думаю, Маск будет комментировать в Твиттере достаточно активно, что происходит на России.

Они же и на территорию Польши уже немножко позаходили. Сегодня, в частности, появилась информация, что в лесу на севере Польши нашли обломки, похожие на ракету "воздух – земля". Есть официальное подтверждение. Говорят, что она могла упасть раньше, но на нее обратили внимание только сейчас.

Здесь можно долго анализировать, что это и почему это произошло. Но я хочу, чтобы вы понимали – воевать против России активно будет Украина. Только Украина. И мы уже понимаем это, и все понимают это. Другие страны будут достаточно аккуратно комментировать даже такие находки на своей территории.

Главное, что после таких находок они должны ускорить поставки оружия Украине, чтобы понять, что только Украина может весь беспредел российской закваски остановить. И мы с этим согласились.

Мы уже говорим на разных площадках: “Смотрите, мы все понимаем, мы вернем стабильность в Европу, международное право, будет НАТО 2.0, будет достаточно эффективная система паневропейской безопасности и т.д. Но для этого вы должны окончательно принять для себя принципиальное решение: все передаем максимально быстро Украине”.

Не начинаем дискуссию, мол, смотрите давайте мы долю оружия передадим, особенно старых инструментов, а долю нового оружия оставим себе, потому что может нам тоже когда-нибудь придется воевать. Не может! Никто не будет воевать так, как сегодня воюет Украина.



Только ВСУ воюют против России / Телеграм Зеленского

Все будут бояться Россию, потому что это варвары, а с варварами привыкшие к определенному комфорту люди в 21 веке воевать не будут. Воевать будет Украина, которая просто готовилась к этому, подсознательно, но готовилась, потому что у нас с Россией исторически не закончена война. Она уже длится 300 лет практически.

Не будем говорить об исторических процессах, но это объективно. Подсознательно мы всегда понимали, что спустя определенное время нам придется расставить точки над "i". Но это касается не только наших отношений с Россией, это касается идеологической основы существования России.

Потому что Россия может существовать как экспансионистское государство, которое может продавать страх и попытку зайти на чужую территорию.

Во-первых, воевать с Россией может эффективно только Украина.

Во-вторых, только Украина может обеспечить отсутствие в будущем рисков, создаваемых Россией для европейского континента.

В-третьих, для того чтобы ускорить это все и закончить правильно, нужно давать оружие независимо от того, хотите ли вы его у себя накапливать, потому что сегодня и есть та война, ради которой вы свой арсенал собираете.

В-четвертых, нет смысла заходить на территорию России. Это всегда происходит с такими странами, как Россия: они проиграли в своей идеологии и начинают сами себя внутренне уничтожать. Поэтому я вернусь к тому, что вы говорили, что нужно захватывать маленькие российские города.

Нет смысла этого делать, потому что когда мы выйдем к границе, они сами начнут у себя большую внутреннюю гражданскую полноценную войну. И там будут десятки разных группировок, преступных, не преступных, партизанских, не партизанских, местных, которые будут драться там год – полтора за власть на разных уровнях и за остатки ресурса, который есть в России.

Поэтому нам нужно объяснить это нашим партнерам: дайте все, что у вас есть, потому что оно не пригодится в последующие 10, 15, 20 лет. Вы сможете иметь экспедиционные спецназовские части и их будет достаточно, чтобы обеспечивать безопасность европейских стран.

Но сегодня все оружие нужно на одном важном континентальном театре военных действий – в Украине. Давайте, и чем быстрее дадите, тем быстрее за Россией будете наблюдать, как за блокбастером. Гражданская классическая российская война.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Зерновое соглашение

Господин Михаил, давайте вернемся к правилам, которые Россия постоянно нарушает. В Москве обвинили Украину в нарушении правил зернового соглашения, потому что мы якобы использовали зерновой коридор для атаки беспилотниками нашего Севастополя, их российского флота, который странным образом до сих пор там находится.

Давайте по очереди.

Первое – если они хотят сохранить остатки своего флота, они могут завести его в русло реки Волга или реки Москва, и там будут себе в безопасности быть некоторое время.

Второе – акватория Черного моря не является российской вообще. Совершенно точно, что зерновой коридор, по которому идут, совершенно не используется в военных целях.

Третья составляющая – это постоянно одно и то же. Что Россия постоянно делает? Она всегда инициирует какие-то шантажные темы. Она периодически возвращается к теме зернового коридора – мы остановим зерновой коридор. Это очень важно, потому что это и есть характеристика России. Россия не умеет разговаривать и договариваться.

Россия умеет использовать любое соглашение только как начальный элемент будущего шантажа. Подписывая то или иное соглашение, Россия закладывает, что она будет выходить в информационное пространство и говорить: "Если мы не получим то, что пожелаем, мы разорвем это!".



Зерновой коридор / Министерство инфраструктуры

Это нужно просто понимать и нужно на это меньше обращать внимания. Они будут постоянно информационно об этом говорить, но здесь четвертый пункт. У нас нет прямого соглашения с Россией. Нам все равно, что они говорят. У нас есть прямое соглашение с двумя гарантами зерновой или даже продовольственной безопасности как таковой. Это ООН.

Здесь господин Гуттериш совершенно прав. Он написал: “Мы являемся гарантами, и Украина, Турция, тем более ООН не используют зерновой коридор для других целей, кроме гуманитарной составляющей. И это письмо достаточно важно, потому что оно фиксирует позицию международного посредника ООН".

А есть еще Турция. Потому что договор между Украиной и ООН, с одной стороны, с другой стороны между Россией, Турцией и ООН. Кстати, Россия в рамках зернового соглашения имеет определенные преференции, то есть возможность свои удобрения продавать, безусловно, получать на конкретный счет, но получать ряд средств, решать другие сельхозпроблемы.

Безусловно, Россия хотела бы, чтобы Украина была изолирована с точки продаж зерна и тех или иных возможностей выхода на отраслевые рынки. Но это не вопрос Украины, это вопрос ООН: сколько остатков репутации у ООН. Они должны России объяснить, что международное соглашение является международным соглашением, и это не между страной, которая напала на другую страну.

Это соглашение между ООН, Россией и Турцией. Я думаю, что эти заявления мы будем слышать до 18 мая, но будем реагировать на них только как на заявления и не более того. Юридически договор действует. Юридически ответственность за возможность экспорта украинского зерно несут другие страны или международные институции – Турция и ООН.

Видите, если бы этого никогда не было. Есть же соглашение 1991 года о границах и так называемое соглашение Минские договоренности – также все нарушали, кроме России. И соответственно теперь имеем и зерновое соглашение, которое тоже все нарушают, кроме России.

Супер. И потому очень важно, чтобы Россия проиграла. Потому что тогда можно будет заставить ее выполнять те соглашения, которые она всегда нарушала – это первое. Безусловно, никаких Минских соглашений больше не будет, потому что это было фиктивное соглашение, направленное на решение вопроса в пользу России.

Мы ведь просто не любим называть вещи своими именами. Мы подписали такое соглашение, которое было достаточно симпатично только России, которая зашла на нашу территорию, оккупировала часть территорий. Кстати, любая оккупационная война – это означает только одно.

Я просто опять не понимаю, когда о чем-то говорят: можно разменять территорию в обмен на мир. Так не бывает! Ты когда заходишь на чужую территорию, забираешь часть территорий, это и есть плацдарм для будущего следующего наступления. Любая оккупированная территория – это только плацдарм. Нет смысла.

Они захватили часть Донецкой, Луганской области не для того, чтобы вкладывать туда деньги в развитие. Они не вкладывают деньги в развитие своих регионов. Почему они должны вкладывать деньги в развитие оккупированного региона? Так же, как Крым. Крым, они построили крепость. Они так думали.

Мы видим, что никаких крепостей в России не существует, потому что Россия не умеет ничего строить. Она умеет об этом только говорить: "Мы поставили системы ПВО, это неприкосновенная территория, бойтесь Крыма". Как выясняется, Крым достаточно просто можно атаковать и все там рушится.

Любая оккупированная территория – исключительно плацдарм для последующей оккупации. То есть, следующий этап оккупации будет точно у России на территории Украины. Поэтому все равно уже, что Россия делает.

Она должна проиграть, после этого получить огромный ряд наказаний юридического характера, в том числе и фиксацию следующих вещей: если вы будете нарушать международные договоры, то никто не будет делать вид, что так и должно быть, вы будете нести за это конкретное юридическое и финансовое наказание.

Это должно быть в результате этой войны. Если мы хотим иметь международное право, то это не абстракция. Я понимаю, что даже для глобальных, любое международное право – это какая-то абстракция. Нет, это не абстракция. Это конкретные правила.

Если мы хотим, чтобы мир жил по конкретным правилам: это можно делать, а этого нельзя делать, тогда нужно наказать Россию – жестко, показательно.

И тогда другие чудаковатые страны как, например, Северная Корея будут понимать, что ты, конечно, можешь своими пухлыми щечками что-то нести и рассказывать, как ты там будешь кого-то использовать для атаки на другие территории, но ты за это получишь конкретное наказание не когда-нибудь, а здесь и сразу.

Это важно, чтобы мы вернули возможность других стран со странными политическими режимами понимать ответственность за свои понты.

Парады в России 9 мая

Давайте о более близкой перспективе – о 9 мая. Мы здесь уже с экспертами назвали это "парад отмены парадов в России". Они каждый день какой-то новый город присоединяют к "параду отмены парадов".

Еще раз подчеркну. Мы воюем безусловно с российской военной техникой на оккупированных территориях. Там мы имеем юридически мотивированное право для нас, оно юридически объективно – уничтожать все в любом количестве. Все, что на оккупированных территориях будет и в том числе Крым.

Мне кажется, что все эти окопы, которые они роют, нужны для другой цели – чтобы не убегали люди из Крыма, гражданские оккупанты, чтобы падали в эти окопы и там оставались. Кстати, была инициатива в парламенте, есть такая институция в России, формально она так называется. Картополов предложил, чтобы гражданское население охраняло границы России.

То есть армии уже не хватает, мобилизованных уже не хватает, потому что все сконцентрированы в проекте "Могилизация 2023". Я так понимаю, что это национальный проект. Они очень любили национальные проекты. У них сегодня есть один крупный национальный проект под названием "Могилизация 2023", поэтому некому защищать границы.

Безусловно, эти окопы нужны, чтобы гражданское население не разбегалось из Крыма. Это первая составляющая. А вторая составляющая – что они должны показать на парадах? Что они такие крутые?

"14 месяцев воюем и угрожаем миру только ядерным оружием? Мол, не побеждаете нас только потому, что у нас есть ядерное оружие. Потому что у нас есть Искандеры, которыми мы вас пугаем 20 лет? Теперь мы их боимся, потому что уже видели, как падали в Белгороде".

Что они могут показать на параде? Фото с погибшими родственниками – новейший бессмертный полк. 300 тысяч погибших, ампутантов, пропавших без вести. Какие у них есть достижения? Есть чудаковатый человек, по фамилии Путин, заходишь в страну и проигрываешь там войну.



Парад убийц и насильников / РосСМИ

Всех своих собирает в лагере, который называется Российская Федерация, обнулил исторические перспективы, историю России, сделал страну изгоем, обнулил экономику. Сегодня мы демпингуем цены, чтобы еще немного впарить нефти Индии. Что они должны показать на параде? Они должны показать, что они только ничтожества, умеющие воровать и убивать.

Я понимаю, что для современного российского сознания это нормально, но тогда нужно назвать парад "убийц и насильников". Это будет смотреться нормально. Ну и последнее. Нет смысла атаковать какие-либо российские города. Эти города будут атаковать внутренними протестными настроениями совсем скоро – будет гражданская война.

Нам наоборот нужно сохранить возможность закрыть границы, чтобы туда никто не поехал и не вмешивался во внутреннее перераспределение, которое присуще России и которое приведет к мятежам. Однако эти бунты не приведут к демонтажу структуры России. Она еще будет существовать некоторое время в таком виде и будет бояться цивилизованного мира.

Это главное, а самое главное – бояться Украины. Если Россия скажет шовинистически, например, Литве или Эстонии: "мы сейчас зайдем и хребты вам обломаем", кто-то из Украины должен выйти и сказать: "еще раз, не услышали". И после этого они должны сидеть в памперсах годами. Это должно стать итогом войны – памперс для Кремля.

Недавно я общалась с директором Чернобыль-тур об окопах, которые оккупанты накопали в Рыжем лесу. Я спрашиваю: как они теперь – живы не живы? А он говорит: мы немного преувеличили масштабы "трагедии", но это настолько распространилось, что они действительно начали паниковать и самостоятельно искать способы выйти из Чернобыля.

Мы все-таки субъектны в мировой политике, поэтому очень важно понимать, что ты говоришь. Это может быть официальная позиция, это может трактоваться правильно, мы должны четко подчеркивать государственную политику. Партнеры должны видеть, как мы понимаем финал войны и что мы для этого делаем.

Мы же не Россия, не российские пропагандисты, которые несут бред и сидят такие надутые и говорят, что будут уничтожать Германию, Британию и т.д. Мы же с вами ответственные, мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств, включая даже такие, которые не должны существовать – Россия.

Но мы уничтожаем все, и это подчеркиваем партнерам, российское, оккупационное, которое находится на нашей территории незаконно. Это в рамках международного права и партнеры подтверждают это. Поэтому нас не волнует, что должно происходить на 9 мая, что произойдет в России.

Возможно, нас будут интересовать миротворческие миссии, когда в России начнется гражданская война. Мы очень гуманистичные люди, господин Буданов очень гуманный человек. Когда мы будем видеть, что они там брутально друг друга режут, то может быть миротворческая миссия для спасения остатков российской идентичности.

Даже такой фантастический сценарий был еще вчера, а уже сегодня нужно обсуждать, как Россия сохранится в рамках какой-то государственности, для которой понадобится миротворческая миссия. Нам туда заходить и убивать не нужно, ведь мы будем выглядеть похожими на россиян, а мы не такие. Даже близко не такие.

Ну, хотят они жить на коленях, хотят, чтобы были вертухаи, ботать по фени, слушать шансон, а мы не такие – открытые, прозрачные, современные, соблюдаем международное право. Вчера был обмен пленными – посмотрите на наших ребят, на их глаза, как человек не видел год яблоко. И посмотрите на россиян. Над нашими издеваются.

Россия демонстрирует свою слабость, ведь издевается только над теми, кто слабее, но боится, когда он слабый получает силу. Мы придерживаемся Женевских конвенций, и наши партнеры это знают. Для нашей страны важна репутация.

Казахстану надоела Россия

Президент Казахстана Токаев призвал прекратить сепаратизм на фоне заявления России о том, что северные земли Казахстана исторически русские. Столтенберг заявил, что страны НАТО завершили подготовку и вооружили 9 бригад: это поможет Украине вернуть территорию.

Я больше доверяю цифрам и информации нашего Генштаба и Ставке главнокомандующего, потому что они непосредственно в войне. Считают математику не теоретически, а практически. Горжусь тем, что наши партнеры продолжают насыщать нас оружием и об этом говорят постоянно: если еще будет нужно, то мы будем искать.

Основной приоритет сейчас это снаряды.

Относительно Токаева – очевидно, Россия никогда не маскировала своих намерений восстановить карикатурную концепцию Советского Союза. Безусловно, Россия хотела бы контролировать не только северный Казахстан, но и весь Казахстан и культивировала там сепаратистские настроения, вкладывала деньги в культурную, экономическую и информационную экспансию.

А самое важное, что она делает – коррумпирует местные элиты. К сожалению, на постсоветском пространстве коррупционная составляющая еще очень эффективна. Мы видели планы Кремля по захвату под контроль стран Балтии, Молдовы, пророссийское правительство в Грузии, которое даже копирует определенные диктаторские законы.

Для меня это вообще вне здравого смысла – страна, которую атаковала Россия, копирует агрессора. Мне кажется, в грузинском правительстве даже сидят российские консультанты. Это гвоздь, который забивает Украина в историю Советского Союза. Да, большой ценой, но мы обязательно забьем гвоздь в гроб СССР.

Это фашистское намерение России вернуться к концепции тоталитарного СССР умирает. Все постсоветские страны должны помнить, кто закончил эру Советского Союза.

Даже если они продолжают сегодня играть с Россией, что-то в рамках ОДКБ, то они должны помнить, что Украина сегодня противостоит всей армаде России. Если бы не это, суверенитеты этих стран были бы под огромной угрозой.