Про це, а також про протестні рухи в Росії, про вплив Росії на інші країни, про зернову угоду, про деокупацію Криму в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Важливо Поразка наближається: чому росіяни посилено готують Крим до оборони і навіщо мінують пляжі

Першу частину інтерв'ю Подоляка ви можете прочитати за посиланням.

Проти Росії активно воює лише Україна

У Росії сказали, що завчасно завершили відновлювати Кримський міст, запустили поїзди. Можливо, ми будемо через телевізор спостерігати. Мені здається, що Китай нам ще має, або ж вже поділився, технологією створення китайської стіни між Україною і Росією.

Я думаю, що ми підпишемо додаткову угоду з паном Ілоном Маском для того, щоб через супутники дивитися разом з ним за тим, як вмирає імперія. Ми її так називаємо, але безумовно, це не імперія, це набагато менший суб’єкт в історичному сенсі, ніж імперія. Але між тим, дивитимемося, як вмирає імперія, яка нікому не потрібна.

Це буде дуже чудово. І я думаю Маск буде коментувати в Твітері достатньо активно, що відбувається на Росії.

Вони ж і на територію Польщі вже трошечки позаходили. Сьогодні, зокрема з’явилася інформація, що в лісі на півночі Польщі знайшли уламки, схожі на ракету “повітря – земля”. Є офіційне підтвердження. Кажуть, що вона могла впасти раніше, але на неї звернули увагу лише зараз.

Тут можна довго аналізувати, що це і чому це сталося. Але я хочу, щоб ви розуміли – воювати проти Росії активно буде Україна. Тільки Україна. І вже ми розуміємо це, і всі розуміють це. Інші країни будуть достатньо обережно коментувати навіть такі знахідки на своїй території.

Головне, що після таких знахідок вони мають пришвидшити постачання зброї Україні, щоб зрозуміти, що тільки Україна може увесь бєзпрєдєл російської закваски зупинити. І ми з цим уже погодилися.

Ми всім уже говоримо на різних майданчиках: “Дивіться, ми все розуміємо, ми повернемо стабільність в Європу, міжнародне право, буде НАТО 2.0, буде достатньо ефективна система пан'європейської безпеки тощо. Але для цього ви маєте остаточно ухвалити для себе принципове рішення: все передаємо максимально швидко Україні”.

Не починаємо дискусію, мовляв, дивіться давайте ми частку зброї передамо, особливо старих інструментів, а частку нової зброї залишимо собі, тому що може нам теж колись доведеться воювати. Не може! Ніхто не буде воювати так, як сьогодні воює Україна.



Лише ЗСУ воюють проти Росії / Телеграм Зеленського

Усі будуть боятися Росії, тому що це варвари, а з варварами люди, які звикли до певного комфорту, в 21 столітті воювати не будуть. Воювати буде Україна, яка просто готувалась до цього, підсвідомо, але готувалась, тому що в нас з Росією історично не закінчена війна. Вона вже триває 300 років практично.

Не будемо говорити про історичні процеси, але це об’єктивно. Підсвідомо ми завжди розуміли, що з певним часом нам доведеться розставити крапки над “і”. Але це стосується не лише наших стосунків з Росією, це стосується ідеологічної основи існування Росії.

Тому що Росія може існувати лише як експансіоністська держава, яка може продавати страх і спробу зайти на чужу територію.

Перше, воювати з Росією може ефективно тільки Україна.

Друге, тільки Україна може забезпечити відсутність у майбутньому ризиків, які створює Росія для європейського континенту.

Третє, для того, щоб пришвидшити це все і закінчити правильно, потрібно давати зброю незалежно від того, чи хочете ви її в себе накопичувати, тому що сьогодні і є та війна, заради якої ви свій арсенал збираєте.

Четверте, немає сенсу заходити на територію Росії. Це завжди відбувається з такими країнами як Росія: вони програли в своїй ідеології і починають самі себе внутрішньо знищувати. Тому я повернуся до того, що ви казали, що треба захоплювати маленькі російські міста.

Немає сенсу цього робити, тому що, коли ми вийдемо до кордону, вони самі почнуть в себе велику внутрішню громадянську повноцінну війну. І там будуть десятки різних угрупувань, злочинних, не злочинних, партизанських, не партизанських, місцевих, які будуть чубитися там рік – півтора за владу на різних рівнях і за залишки ресурсу, який є в Росії.

Тому нам треба пояснити це нашим партнерам: дайте все, що у вас є, тому що воно не знадобиться в наступні 10, 15, 20 років. Ви зможете мати експедиційні спецназівські частини і їх буде достатньо, щоб забезпечувати безпеку європейських країн.

Але сьогодні вся зброя потрібна на одному важливому континентальному театрі воєнних дій – в Україні. Давайте, і чимшвидше дасте, тим швидше за Росією будете спостерігати, як за блокбастером. Громадянська класична російська війна.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Зернова угода

Пане Михайле, давайте повернемося до правил, які постійно Росія порушує. В Москві звинуватили Україну в порушенні правил зернової угоди, бо ми нібито використали зерновий коридор для атаки безпілотниками нашого Севастополя, іхнєва расійскава флота, який дивним чином там досі перебуває.

Давайте по черзі.

Перше - якщо вони хочуть зберегти залишки свого флоту, вони можуть завести його в русло річки Волга чи річки Москва, і там будуть собі в безпеці бути певний час.

Друге – акваторія Чорного моря не є російською взагалі. Абсолютно точно, що зерновий коридор, по якому йдуть, абсолютно не використовується у воєнних цілях.

Третя складова – це ж постійно одне й те саме. Що Росія постійно робить? Вона завжди ініціює якісь шантажні теми. Вона періодично повертається до теми зернового коридору – ми зупинимо зерновий коридор. Це дуже важливо, тому що це і є характеристика Росії. Росія не вміє розмовляти і домовлятися.

Росія вміє використовувати будь-яку угоду тільки як початковий елемент майбутнього шантажу. Підписуючи ту чи іншу угоду, Росія закладає, що вона буде виходити в інформаційний простір і казати: “Якщо ми не отримаємо те, що забажаємо, ми розірвемо це!”.



Зерновий коридор / Міністерство інфраструктури

Це треба просто розуміти і треба на це менше звертати уваги. Вони будуть постійно інформаційно про це казати, але тут пункт четвертий. У нас немає прямої угоди з Росією. Нам байдуже, що вони говорять. У нас є пряма угода з двома гарантами зернової чи навіть продовольчої безпеки як такої. Це ООН.

Тут пан Гуттеріш абсолютно правий. Він написав: “Ми є гарантами, й Україна, Туреччина, тим більше ООН не використовують зерновий коридор для інших цілей, крім гуманітарної складової. І цей лист достатньо важливий, тому що він фіксує позицію міжнародного посередника ООН".

А є ще Туреччина. Тому що договір між Україною і ООН з одного боку, з іншого боку між Росією, Туреччиною і ООН. До речі, Росія в рамках зернової угоди має певні преференції, тобто можливість свої добрива продавати, безумовно, отримувати на конкретний рахунок, але отримувати низку коштів, вирішувати інші сільгосппроблеми.

Безумовно, Росія хотіла б, щоб Україна була ізольована з точки продажу зерна й тих чи інших можливостей виходу на галузеві ринки. Але це не питання України, це питання ООН: скільки залишків репутації в ООН. Вони мають Росії пояснити, що угода міжнародна є міжнародною угодою, і це не між країною, яка напала на іншу країну.

Це угода між ООН, Росією і Туреччиною. Я думаю, що ці заяви ми будемо чути до 18 травня, але будемо реагувати на них тільки як на заяви і не більше того. Юридично договір діє. Юридично відповідальність за можливість експортувати українське зерно несуть інші країни чи міжнародні інституції – Туреччина й ООН.

Бачите, якби такого ніколи не було. Є ж угода 1991 року про кордони і так звана угода Мінські домовленості – також всі порушувати окрім Росії. І відповідно тепер маємо і зернову угоду, яку теж всі порушують, окрім Росії.

Супер. І тому дуже важливо, щоб Росія програла. Тому що тоді можна буде примусити її виконувати ті угоди, які вона завжди порушувала – це перше. Безумовно, ніяких Мінських угод більше не буде, тому що це була фіктивна угода, яка була направлена на вирішення питання на користь Росії.

Ми ж просто не любимо називати речі своїми іменами. Ми підписали таку угоду, яка була достатньо симпатична тільки Росії, яка зайшла на нашу територію, окупувала частку територій. До речі, будь-яка окупаційна війна – це означає тільки одне.

Я просто знову ж таки не розумію, коли про щось говорять: можна розміняти територію в обмін на мир. Так не буває! Ти коли заходиш на чужу територію, забираєш частку територій, це і є плацдарм для майбутнього наступного наступу. Будь-яка окупована територія – це тільки плацдарм. Немає сенсу.

Вони ж захопили частку Донецької, Луганської області не для того, щоб вкладати туди гроші в розвиток. Вони не вкладають гроші в розвиток своїх регіонів. Чому вони мали вкладати гроші в розвиток окупованого регіону? Так само як Крим. Крим, вони побудували фортецю. Вони так думали.

Ми бачимо, що ніяких фортець в Росії не існує, тому що Росія не вміє нічого будувати. Вона вміє про це тільки говорити: “Ми поставили системи ППО, це недоторканна територія, бійтеся Криму”. Як з’ясовується, Крим достатньо просто можна атакувати і все там руйнується.

Будь-яка окупована територія – це виключно плацдарм для наступної окупації. Тобто наступний етап окупації точно буде в Росії на території України. Тому байдуже вже, що Росія робить.

Вона має програти, після цього отримати величезну низку покарань юридичного характеру, у тому числі і фіксацію наступних речей: якщо ви будете порушувати міжнародні договори, то ніхто не буде робити вигляд, що так і має бути, ви будете нести за це конкретне юридичне і фінансове покарання.

Це має бути в результаті цієї війни. Якщо ми хочемо мати міжнародне право, то це ж не абстракція. Я розумію, що навіть для глобальних, будь-яке міжнародне право – це якась абстракція. Ні, це не абстракція. Це конкретні правила.

Якщо ми хочемо, щоб світ жив за конкретними правилами: це можна робити, а це не можна робити, тоді треба покарати Росію – жорстко, показово.

І тоді інші дивакуваті країни як, наприклад, Північна Корея будуть розуміти, що ти, звісно, можеш своїми пухкими щічками щось нести і розказувати, як ти там будеш когось використовувати для атаки на інші території, але ти за це отримаєш конкретне покарання не колись, а тут і відразу.

Це важливо, щоб ми повернули можливість інших країн з дивакуватими політичними режимами розуміти відповідальність за свої понти.

Паради в Росії 9 травня

Давайте про більш близьку перспективу – про 9 травня. Ми тут вже з експертами назвали це “парад скасування парадів у Росії”. Вони кожного дня якесь нове місто доєднують до “параду скасування парадів”.

Ще раз підкреслю. Ми воюємо, безумовно, з російською військовою технікою на окупованих територіях. Там ми маємо юридично вмотивоване право для нас, воно юридично об’єктивне – знищувати все в будь-якій кількості. Усе, що на окупованих територіях буде і в тому числі Крим.

Мені видається, що всі ці окопи, які вони риють, потрібні для іншої цілі – щоб не втікали люди з Криму, цивільні окупанти, щоб падали в ці окопи і там залишалися. До речі, була ініціатива в парламенті, є така інституція в Росії, формально вона так називається. Картополов запропонував, щоб цивільне населення охороняло кордони Росії.

Тобто армії вже не вистачає, мобілізованих вже не вистачає, бо всі сконцентровані в проєкті “Могилізація 2023”. Я так розумію, що це національний проєкт. Вони дуже любили національні проєкти. У них сьогодні є один великий національний проєкт під назвою “Могилізація 2023”, тому немає кому захищати кордони.

Безумовно, ці окопи потрібні, щоб цивільне населення не розбігалось з Криму. Це перша складова. А друга складова – що вони мають показати на парадах? Що вони такі круті?

"14 місяців воюємо і погрожуємо світу лише ядерною зброєю? Мовляв, не перемагаєте нас лише тому, що у нас є ядерна зброя. Тому що у нас є Іскандери, якими ми вас лякаємо 20 років? Тепер ми їх боїмося, бо вже бачили, як падали в Бєлгороді".

Що вони можуть показати на параді? Фото з загиблими родичами – новітній безсмертний полк. 300 тисяч загиблих, ампутантів, зниклих безвісти тощо. Які у них є досягнення? Є дивакувата людина, на прізвище Путін, заходиш в країну і програєш там війну.



Парад убивць і ґвалтівників / РосЗМІ

Усіх своїх збирає в таборі, який називається Російська Федерація, обнулив історичні перспективи, історію Росії, зробив країну ізгоєм, обнулив економіку. Сьогодні ми демпінгуємо ціни, щоб ще трохи впарити нафти Індії. Що вони мають показати на параді? Вони мають показати, що вони лише нікчеми, які вміють красти та вбивати.

Я розумію, що для сучасної російської свідомості це нормально, але тоді треба назвати парад "вбивць та ґвалтівників". Це буде виглядати нормально. Ну й останнє. Немає сенсу атакувати будь-які російській міста. Ці міста будуть атакувати внутрішніми протестними настроями зовсім скоро – буде громадянська війна.

Нам навпаки треба зберегти можливість закрити кордони, щоб туди ніхто не поїхав і не втручався у внутрішній перерозподіл, який притаманний Росії і, який приведе до бунтів. Однак ці бунти не приведуть до демонтажу структури Росії. Вона ще існуватиме якийсь час у такому вигляді і буде боятись цивілізованого світу.

Це головне, а найголовніше – боятись України. Якщо Росія шовіністично скаже, наприклад, Литві чи Естонії: «ми сейчас зайдьом і хрєбти вам обламаєм», хтось з України має вийти і сказати: «ще раз, не почули». І після цього вони мають сидіти в памперсах роками. Оце має стати підсумком війни – памперс для Кремля.

Нещодавно я спілкувалась з директором Чорнобиль-тур про окопи, які окупанти накопали в Рудому лісі. Я питаюсь: як вони тепер – живі не живі? А він каже: ми трошки перебільшили масштаби "трагедії", але це настільки поширилось, що вони дійсно почали панікувати і самостійно шукати способи вийти з Чорнобиля.

Ми все-таки суб’єктні у світовій політиці, й тому дуже важливо розуміти, що ти говориш. Це може бути офіційна позиція, це може трактуватись правильно, ми маємо чітко підкреслювати державну політику. Партнери мають бачити, як ми розуміємо фінал війни та, що ми для цього робимо.

Ми ж не Росія, не російські пропагандисти, які несуть маячню і сидять такі надуті й кажуть, що будуть нищити Німеччину, Британію тощо. Ми ж з вами відповідальні, ми не втручаємось у внутрішні справи інших держав, включно навіть з такими, які не мають існувати – Росія.

Але ми нищимо все, і про це наголошуємо партнерам, російське, окупаційне, яке знаходиться на нашій території незаконно. Це в рамках міжнародного права і партнери підтверджують це. Тому нас не обходить, що має відбуватись на 9 травня, що станеться в Росії.

Можливо нас цікавитимуть миротворчі місії, коли в Росії почнеться громадянська війна. Ми дуже гуманістичні люди, пан Буданов дуже гуманна людина. Коли ми будемо бачити, що вони там брутально один одного ріжуть, то може бути миротворча місія для спасіння залишків російської ідентичності.

Навіть такий фантастичний сценарій ще був вчора, а вже сьогодні потрібно обговорювати, як Росія збережеться в рамках якоїсь державності, для якої знадобиться миротворча місія. Нам туди заходити та вбивати не потрібно, адже ми будемо виглядати подібними до росіян, а ми не такі. Навіть близько не такі.

Ну хочуть вони жити на колінах, хочуть, щоб були вертухаї, ботати по фєні, слухати шансон, а ми не такі – відкриті, прозорі, сучасні, дотримуємось міжнародного права. Вчора був обмін полоненими – подивіться на наших хлопців, на їхні очі, як людина не бачила рік яблуко. І подивіться на росіян. Над нашими знущаються.

Росія демонструє свою слабкість, адже знущається лише над тими, хто слабший, але боїться, коли він слабкий отримує силу. Ми дотримуємось Женевських конвенцій і наші партнери це знають. Для нашої країни важлива репутація.

Казахстану набридла Росія

Президент Казахстану Токаєв закликав припинити сепаратизм, на фоні заяви Росії про те, що північні землі Казахстану історично російські. А Столтенберг заявив, що країни НАТО завершили підготовку та озброїли 9 бригад: це допоможе Україні повернути територію.

Я більше довіряю цифрам і інформації нашого Генштабу і Ставці головнокомандувача, бо вони безпосередньо у війні. Рахують математику не теоретично, а практично. Пишаюсь тим, що наші партнери продовжують насичувати нас зброєю і про це говорять постійно: якщо ще буде потрібно, то ми будемо шукати.

Основний пріоритет зараз це снаряди.

Щодо Токаєва – це очевидно, Росія ніколи не маскувала своїх намірів відновити карикатурну концепцію Радянського Союзу. Безумовно, Росія хотіла б контролювати не лише північний Казахстан, а й увесь Казахстан і культивувала там сепаратистські настрої, вкладала гроші в культурну, економічну та інформаційну експансію.

А найважливіше, що вона робить – корумпує місцеві еліти. На жаль, на пострадянському просторі корупційна складова ще дуже ефективна. Ми бачили плани Кремля щодо захоплення під контроль країн Балтії, Молдови, проросійський уряд в Грузії, який навіть копіює певні диктаторські закони.

Для мене це взагалі за межами здорового глузду – країна, яку атакувала Росія, копіює агресора. Мені здається в грузинському уряді навіть сидять російські консультанти. Це цвях, який забиває Україна в історію Радянського Союзу. Так, великою ціною, але ми обов’язково заб’ємо цвях в труну СРСР.

Цей фашистський намір Росії повернутись до концепції тоталітарного СРСР вмирає. Всі пострадянські країни мають пам’ятати, хто закінчив еру Радянського Союзу.

Навіть якщо вони продовжують сьогодні гратись з Росією, щось в рамках ОДКБ, то вони повинні пам’ятати, що Україна сьогодні протистоїть усій армаді Росії. Якби не так, то суверенітети цих країн були б під величезною загрозою.