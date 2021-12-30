Россия "посоветовала" ЕС укрепить безопасность в Европе из-за Украины
Источник:МИД РФ
В российском МИДе отметились очередным дерзким заявлением. Там "рекомендуют" Евросоюзу уделить больше внимания вопросу безопасности. Все, мол, из-за Украины.
Об этом высказалась пресс-секретарь российского ведомства Мария Захарова. Она выступила на брифинге, который организовали в четверг, 30 декабря.
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Что говорят в российском МИДе
Захарова заявила, что безопасность в Европе зависит от выполнения Украиной Минских соглашений. Ранее она цинично обвиняла нашу страну в уклонении "от прямого диалога с Луганском и Донецком".
Мы призываем Евросоюз не заниматься гимнастикой в сфере риторики, а работать над укреплением безопасности в Европе,
– дерзко заявила Захарова.
И добавила, что европейским чиновникам стоит заниматься прямыми обязанностями. По ее мнению, они заключаются в "стимулировании киевской украинской власти на выполнение Минских соглашений".
Такая риторика не впервые звучит из России. В начале декабря в тамошнем МИДе уже заявляли, что Украину "надо заставлять" выполнять Минские договоренности.Обратите внимание! Россия хочет, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и предоставила Донбассу так называемый "особый статус". Несмотря на очевидные доказательства агрессии, Кремль цинично утверждает, что якобы не является стороной конфликта.
Заявление о "защите россиян"
- В Москве пытаются придумать, как оправдать агрессию. Накануне там заявили, что могут использовать армию заграницей, чтобы "защитить своих граждан" в случае нападения.
- Говоря об этом, вице-спикер Совета Федерации России сыпал обвинениями в сторону Украины. Учитывая его высказывания, можно предположить, что Кремль готовится к новым провокациям.
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